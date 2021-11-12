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Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Россия продолжает переход с экологически опасных фреонов на альтернативные хладагенты. Для предприятий рыбной отрасли разрабатываются специальные решения, чтобы сделать этот процесс не только проще, но и выгоднее для бизнеса.

С 1992 г. стороны Монреальского протокола договорились ограничить или полностью отказаться от производства озоноразрушающих веществ — гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). В 2016 г. была принята Кигалийская поправка, дополняющая Монреальский протокол положениями, которые предусматривают вывод из обращения и гидрофторуглеродов (ГФУ) — для сдерживания роста температуры на планете.

Выполняя взятые на себя обязательства, Россия вместе с остальным миром также принимает меры по поэтапному отказу или сокращению использования указанных веществ. Среди них такие распространенные в рыбной промышленности хладагенты, как фреон R-22 (относится к ГХФУ) и фреоны R-134a, R-404A и R-507A (из списка ГФУ).

В сентябре на IV Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге состоялся тематический круглый стол, посвященный происходящим изменениям. Рыбной отрасли, где холодильное оборудование используется практически на каждом предприятии, вводимые ограничения касаются напрямую. Продолжать применять озоноразрушающие вещества и ГФУ в качестве хладагентов и закладывать их использование в долгосрочных проектах невыгодно и даже опасно для бизнеса, отметил на круглом столе представитель Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ) Артем Кушнерев.

Чтобы сгладить переход на более экологичные хладагенты и при этом не ограничить возможности производства, с 2018 г. в России реализуется проект Арктического совета. Он направлен на отработку механизма вывода из обращения ГХФУ и ГФУ на предприятиях рыбной отрасли. Экспериментальной площадкой для этой работы стала Мурманская область.

Помимо МЦНТИ в проекте участвуют Мурманский государственный технический университет (МГТУ), а также производители техники и технологий для холодоснабжения. Среди них — международный концерн GEA, чьи компрессоры и целые холодильные системы Kühlautomat широко использовались еще на советском рыбопромысловом флоте. Коммерческий директор холодильного подразделения компании GEA в России Константин Пивоваров рассказал о том, какие альтернативные хладагенты и схемные решения могут быть применены на предприятиях вместо запрещенных фреонов.

Коммерческий директор холодильного подразделения компании GEA в России Константин ПИВОВАРОВ

Свежий пример использования аммиачной системы холодоснабжения на новом предприятии — рыбоперерабатывающий комплекс ООО «Русский минтай», который был запущен в 2020 г. в Приморском крае. Проектирование, поставку и монтаж оборудования для рефотделения завода выполнили специалисты концерна GEA.

Оценив результаты работы за первый год, на предприятии подтвердили энергоэффективность и экономичность такой установки. Стоимость затрат на ее эксплуатацию оказалась на 10—15% ниже, чем аналогичных установок, выполненных с применением устаревших технических решений, отметили в руководстве завода.

На круглом столе в Санкт-Петербурге были подняты и другие вопросы, которые могут осложнить предприятиям работу на альтернативных хладагентах. Например, технические аспекты конверсии действующих промышленных холодильных систем: в чем заключаются сложности прямого перехода с одного хладагента на другой и какие технические решения для этого существуют.

Еще одна проблема — это устаревшие нормы права в области промышленной безопасности, которые в некоторых случаях превращаются в административный барьер для бизнеса.

Широкое обсуждение актуальной темы планируется продолжить в 2022 г.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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