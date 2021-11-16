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Поддержку рыбопереработки представители отрасли и Россельхозбанка обсудили на площадке Fishnews

Россельхозбанк и ассоциации обсудили поддержку переработки

Для развития рыбопереработки в России можно было бы рассмотреть возможность создания целевой программы господдержки с участием банковского сектора, предложили представители Россельхозбанка на конференции Fishnews.

Потенциал отечественной рыбной отрасли — в развитии переработки с производством продукции для конечного потребителя. Такое мнение председатель Рыбного союза Александр Панин высказал на встрече с руководителями рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Во встрече, проходившей на площадке Fishnews Online, также участвовали представители Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), отраслевого сообщества Северного бассейна, Россельхозбанка.

На конференции обсуждались пути дальнейшего развития рыбопереработки, изучение потребительских предпочтений, роль госзакупок в расширении поставок. Руководители отраслевых объединений подчеркнули необходимость борьбы с фальсификатом на рыбном рынке.

Отдельной темой стали государственная поддержка и банковские продукты для рыбопереработки. Существующих мер господдержки предприятиям не хватает и разобраться в них непросто, отметил руководитель Рыбного союза. Для того чтобы сделать систему более прозрачной, можно было бы создать специализированный центр в ведении какого-либо федерального органа исполнительной власти или цифровой сервис, предложил Александр Панин. Также, по его мнению, важно сделать получение поддержки более простым.

Рыбопереработка, безусловно, важнейшая составляющая отрасли, и ее стимулирование нужно расширять, поддержали специалисты Россельхозбанка.

«Есть несколько программ, действующих на сегодняшний день, которые позволяют нам в том или ином виде поддерживать рыбаков и рыбопереработчиков, но ключевое то, что эти программы «общеупотребительные», — обратил внимание руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

В качестве примеров он привел постановление правительства от 26 апреля 2019 г. № 512, постановление от 25 декабря 2019 г. № 1818. Эти программы предусматривают стимулирование банков к льготному кредитованию бизнеса — по принадлежности к АПК (в случае с постановлением № 512) или по региональному признаку (в случае с постановлением № 1818).

«Мне кажется, здесь одной из интересных тем может быть разработка целевой программы поддержки рыбохозяйственного комплекса», — предложил руководитель Приморского филиала РСХБ.

Важно активно заявлять о том, что действующие программы необходимо расширять. Например, действие программы, предусмотренной постановлением от 29 декабря 2016 г. № 1528, хотелось бы распространить на льготное кредитование для строительства флота, высказал идею замдиректора Приморского филиала по работе с клиентами крупного и крупнейшего корпоративного бизнеса Максим Гусев.

Можно сделать отраслевое квотирование: предусмотреть в рамках действующих программ определенные лимиты именно для отрасли добычи или переработки рыбы, высказал еще одну идею Алексей Степуро.

В Россельхозбанке подчеркнули, что умеют работать с программами господдержки и готовы предложить свой опыт предприятиям рыбохозяйственного комплекса — отрасли, которую в банке считают одной из приоритетных.

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