Непростые вопросы переработчиков

Какое место в развитии отрасли принадлежит рыбопереработке и почему на государственном уровне основное внимание все-таки уделяют промыслу, обсудили председатель Рыбного союза Александр Панин и руководители дальневосточных рыбохозяйственных ассоциаций.

Во встрече, проходившей на площадке Fishnews Online, также участвовали представители ВАРПЭ, отраслевого сообщества Северного бассейна, Россельхозбанка.

Переработка второго плана

Сейчас, когда на государственном уровне обсуждаются вопросы рыбной отрасли, речь в основном идет о промысле — квотах, аукционах и т.д. И гораздо меньше говорится о том, какая продукция нужна конечному потребителю.

Корни такой ситуации можно увидеть в 90-х гг., когда рыбохозяйственный комплекс оказался в непростом состоянии, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. В дальнейшем основные усилия были направлены именно на восстановление рыболовства — это касается и законотворческой деятельности, и финансовых инструментов, господдержки. Такой подход логичен, ведь не будь уловов, нечего будет перерабатывать.

Однако среди представителей госорганов распространено представление о том, что рыбную отрасль поддерживают, значит, стимулируют переработку. На самом деле все ограничивается поддержкой производства продукции на судах и рыбокомбинатах в прибрежной зоне — а они работают в сегменте B2B, обратил внимание руководитель союза.

Причины сложившегося на государственного уровне представления об отрасли кроются не только в прошлом. По мнению Александра Панина, дело и в масштабах переработки, ориентированной на конечного потребителя. Общий вклад рыбохозяйственного комплекса в ВВП — в пределах 0,3%. «Вклад рыбопереработки в ВВП оценивается нами примерно в 0,11%. Это ничтожно мало. Ровно поэтому на нас такое внимание — по остаточному принципу, я бы так сказал», — отметил председатель объединения.

Последствия такого подхода — отсутствие поддержки для рыбопереработки сегмента B2C. Руководители дальневосточных ассоциаций обратили внимание на механизм инвестиционных квот: с помощью предоставления прав на вылов, по заверению властей, как раз и должно поддерживаться производство продукции с высокой степенью переработки. Однако, указали в Рыбном союзе, это опять же в массе своей не выпуск товаров для конечного потребителя. «Рыбопереработка в нашем понимании – это все-таки более глубокий передел. По крайней мере то же филе, но уже в потребительской упаковке», — прокомментировал Александр Панин.

Болезненно для всей отрасли падание потребления рыбы в России. Среди белковых продуктов люди отдают предпочтение курице и мясу. При этом продуктовая полка по этим товарам за последние 15-20 лет существенно изменилась. «Мы мечтаем о том, чтобы ровно такая же трансформация, только в более короткие, возможно, сроки, произошла и в рыбопереработке», — сказал руководитель объединения.

В союзе не согласны с оценками потребления рыбы среди россиян. Когда ведомства говорят о 22 кг, имеются в виду расчеты по сырцу. Между тем нормы Минздрава — это рыба потрошеная и обезглавленная. При переводе на продукцию цифра будет уже 13 кг, причем падение за последние семь лет составило 27%, и это удручающий показатель, считают в объединении.

«Если прийти в магазин, вы увидите, какой объем в морозильниках занимает мясная продукция и какой объем занимает рыбная. Как правило, в подавляющем большинстве случаев, сравнение не в пользу рыбы. В этом смысле мне как потребителю, человеку, любящему рыбу, не хватает широты выбора», — поделился личными впечатлениями руководитель Приморского филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

Директивы — не выход

Перспективы отрасли — в развитии глубокой переработки, ориентированной на конечного потребителя, уверены в Рыбном союзе. Возможности роста в сфере рыболовства и первичной переработки весьма ограничены, кратно увеличить объемы вылова можно разве что за счет экспедиционного промысла. Наращивать присутствие с продукцией глубокой переработки необходимо как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Налаживая сбыт в России с такими товарами, компании могут параллельно завоевывать ниши на экспортном направлении.

Но директивами здесь делу не поможешь. Не должно быть переработки ради переработки, обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Производители продукции глубокой переработки в регионе сегодня работают под заказ — если начать выпускать продукты без тщательного изучения потребностей населения, просто ради следования принципу, да еще и с учетом падения покупательской способности, результат окажется печальным. Не хотелось бы повторить опыт лесной отрасли. «Там сначала дали посыл заниматься глубокой переработкой древесины, а спроса ни на внешнем рынке, ни на внутреннем не оказалось», — рассказал руководитель АПРОХК.

Что производить, безусловно, не предмет государственного регулирования, поддержал Александр Панин. «Здесь должно быть естественное развитие. Поэтому мы говорим не о мерах регулирования, а мы говорим о мерах господдержки. Государство должно создавать такие условия, когда бизнес пойдет в рыбопереработку, когда появятся, действительно, инструменты, способствующие привлечению капитала, инвестиций в глубокую рыбопереработку», — заявил председатель Рыбного союза.

Начинать можно с нескольких комбинатов — для небольшого количества предприятий всегда найдется сбыт. А дальше через маркетинг, рекламу заниматься продвижением и постепенно выходить на внешние рынки, считает он.

Рыболовство и производство потребительской рыбопродукции — это все-таки смежные сферы деятельности, акцентировал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Такая специфика присутствует и в других первичных отраслях. «Производители зерна не пекут хлеб. Есть добыча рыбы и первичная переработка, чем и занимаются рыбаки», — сказал руководитель АДМ. В мировой практике также немного примеров вертикально интегрированных компаний, которые специализируются и на добыче водных биоресурсов, и на производстве потребительской продукции.

Заниматься производством потребительской продукции, безусловно, важно и нужно, но каждая компания должна сама решать, исходя из своей стратегии бизнеса, на чем фокусироваться – на добыче или производстве B2С-продукции, отметил Алексей Буглак. «Я категорически против любых мер давления сверху. Рыбаки должны качественно и здорово ловить рыбу»,— согласился с коллегой Александр Панин.

При этом и минтайщики поддерживают расширения внутреннего рынка потребления. Работа в этом направлении уже ведется, в том числе с Рыбным союзом. «Российский потребительский рынок рыбопродукции – это порядка 800 млрд рублей. По минтаю мы видим там серьезные перспективы», — подчеркнул Алексей Буглак.

Для раскачки внутреннего потенциала, считает он, нужно менять представления о минтае среди россиян, а параллельно – расширять ассортимент выпускаемой продукции: «потому что можно инвестировать любые деньги в перепозиционирование и маркетинг минтая, но если потребитель, придя в магазин, не увидит там именно той продукции, о которой ему рассказали, то все деньги, вложенные в маркетинг, просто пропадут».

Чем могут помочь госзакупки

Для расширения внутреннего рынка российской рыбопродукции давно предлагается использовать закупки со стороны государственных структур. Это могло бы обеспечить сбыт примерно для 700 тыс. тонн добываемого российскими рыбаками минтая, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Это ли опять-таки не поддержка рыбопереработки?» — озвучил риторический вопрос руководитель АРПП.

Безусловно, государственные закупки — это хорошее подспорье, но нельзя сосредотачиваться только на этом рычаге, обратил внимание Александр Панин. При работе с ФСИН, армией получается аналог того же самого B2B, а речь все-таки идет о том, чтобы стимулировать производство продукции, востребованной потребителем. Такой, за которую он будет готов платить.

Если стимулы, то прозрачные

Разобраться даже в имеющихся в программах государственной поддержки, по словам представителей бизнеса, сегодня непросто. Для того чтобы сделать систему более понятной, можно создать единый центр мер господдержки, курируемый одним из федеральных ведомств, или электронный сервис, позволяющий переработчикам узнать обо всех возможностях, предложил Александр Панин. Нужно, по его мнению, делать предоставление стимулов и менее забюрократизированным.

Хотелось бы больше погруженности в специфику рыбоперерабатывающего сектора со стороны банковских структур. В этом плане выгодно отличается Россельхозбанк, отметил руководитель Рыбного союза. И на региональном, и на федеральном уровне есть задача активизировать работу в рыбной отрасли, под это оттачиваются и целевые компетенции, прокомментировал руководитель Приморского филиала Россельхозбанка Алексей Степуро. Представители РСХБ также отметили важность расширения стимулов для развития российской рыбопереработки.

На конференции обсуждалась борьба с фальсификатом на рынке продукции из водных биоресурсов, действенность цифровой маркировки в «обелении» оборота.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews