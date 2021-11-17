Амурские лососи ищут заповедные места

Рыбаки Хабаровского края просят сенаторов поддержать инициативу о создании особо охраняемых природных территорий в местах естественного нереста лососей в бассейне Амура. Статус ООПТ расширит возможности по охране нерестилищ в период путины.

С предложением установить особый статус для нерестилищ тихоокеанских лососей на заседании совета при СФ по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования выступил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

По его словам, речь идет об основных притоках в Амурском бассейне, «где происходит естественный нерест тихоокеанских лососей». Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаки обратились в правительство Хабаровского края с просьбой рассмотреть возможность создания в таких местах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по итогам совещания по регулированию промысла лососевых на Амуре.

«Учитывая, что штатной численности инспекторов рыбоохраны сегодня недостаточно, за счет штата дирекции этих ООПТ и привлечения егерской и других служб это позволит увеличить возможности по охранным мероприятиям при нересте тихоокеанских лососей», — отметил Сергей Рябченко.

Он добавил, что эту инициативу можно рассматривать в рамках вопроса о перекрестных полномочиях инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора — такую меру поддерживают и регионы, и Минприроды, и Росрыболовство.

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