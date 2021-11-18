Когда начинать: бизнес высказался по второй волне инвестквот

Свое видение будущего программы инвестквот крупнейшие игроки рыбного бизнеса и главы отраслевых ассоциаций представили на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Росрыболовство выступило за дальнейшее использование механизма на Дальнем Востоке с направлением половины объемов на поддержку береговой переработки и половины — под строительство флота. Как сообщил Fishnews руководитель ведомства Илья Шестаков, инвестиционные проекты по постройке заводов можно запустить уже с 2022 г., а второй этап по флоту предполагается начать с 2023 г.

На самом совещании представители бизнеса озвучивали разные подходы к тому, когда надо открывать второй раунд по инвестквотам под флот, рассказали Fishnews участники встречи.

Так, по-прежнему есть точка зрения, что, если по береговым заводам на Дальнем Востоке программа уже показала результаты, то по квотам под флот еще надо дождаться ввода судов в эксплуатацию и проанализировать итоги. Такое мнение озвучили основатель группы компаний «Гидрострой» Александр Верховский и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Руководитель ассоциации при этом обратил внимание, что береговые заводы уже обеспечили в Дальневосточном регионе в 1,5 раза больше рабочих мест, чем только создадут суда; хотя квота для флота будет в шесть раз больше, чем у берега. По оценкам ВАРПЭ, в ближайшие годы по результатам и первой, и второй волны инвестквот за счет строительства береговых предприятий появится порядка 7 тыс. рабочих мест. Рабочие места, созданные на береговых заводах второй волны, обеспечат поступления 5,9 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей в федеральные и местные бюджеты. Также глава ВАРПЭ заявил, что береговая переработка более устойчива к колебаниям сырьевой базы и изменениям на рынке.

В то же время была представлена и другая позиция. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота отметила, что ждать завершения первого этапа для запуска нового раунда по судам не нужно: это помешает развитию рыбохозяйственного комплекса и уходу от сырьевой направленности. Ранее АСРФ также представляла раскладки в пользу морской переработки.

На совещании представители отрасли высказались по механизмам защиты интересов компаний, которые уже вложились в инвестиционные проекты с учетом имеющихся квот. По словам участников встречи, бизнес отдельное внимание уделил и тому, насколько правильно делать акцент на крупных судах и заводах.

На совещании также планировалось обсудить вопросы выполнения заказов на российских верфях, но рассмотрение этой проблематики перенесли. «Коллеги, которые его готовили, на мой взгляд, подготовились достаточно небрежно. Надо было подготовиться значительно глубже. Мы их послушаем в Москве, в правительстве Российской Федерации, через неделю», — заявил журналистам Юрий Трутнев.

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