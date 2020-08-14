14 августа 2020 года

Как Росрыболовство прокомментировало предложения РРПК

Росрыболовство в отзыве на предложения РРПК не согласилось с отсутствием плана дальнейших изменений в отрасли. Правительством утверждена стратегия развития рыбного хозяйства, решение задач должна обеспечить обновленная госпрограмма, говорится в письме ведомства.

Напомним, что обращение Русской рыбопромышленной компании с инициативами по изменениям в отрасли было направлено на рассмотрение в федеральные министерства и ведомства. В начале недели СМИ сообщили о критическом отзыве Росрыболовства.

План есть

РРПК отмечает, что отраслевое законодательство сейчас не располагает инструментами стимулирования для дальнейшего опережающего развития, а у отраслевого регулятора нет плана дальнейших преобразований.

Как следует из письма заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасана Лихова, ведомство с этим не согласно. В ноябре правительство РФ утвердило Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса страны на период до 2030 г. Этот документ определяет приоритеты отрасли и способствует наиболее эффективному решению структурных проблем, говорится в отзыве. Отмечено, что для достижения целей стратегии предусмотрены комплексные меры по привлечению инвестиций в развитие промысла, переработки, аквакультуры, логистики. К 2030 г. за счет этих усилий частные вложения должны достичь 613 млрд рублей, валовая добавленная стоимость - вырасти до 418 млрд рублей, потребление рыбы - составлять не менее 22 кг, а доля российской рыбопродукции на внутреннем рынке - не менее 85%. Должны вырасти производительность труда, укрепиться позиции на мировых рынках. Доля обслуживания российских судов в портах РФ должна достигнуть 80%.

Росрыболовство работает над новой версией государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса, проинформировал Хасан Лихов.

По инвестквотам

В письме ведомство прокомментировало предложения РРПК, сообщает корреспондент Fishnews. Росрыболовство заявило, что не поддерживает инициативу по обеспечению мощностей строящегося флота инвестиционными квотами в объеме 100%. Нормативная база по этой программе прошла все этапы обсуждений и согласований, все было просчитано, в том числе был предусмотрен набор квот, который обеспечивает «приемлемые уровни окупаемости объектов инвестиций».

«Изменение условий механизма предоставления инвестиционных квот вызовет широкий общественный резонанс в рыбной отрасли, создаст неравные конкурентные условия и ущемление прав предприятий и организаций, которые ранее не участвовали в распределении, но могли бы, если бы предложенные условия были определены изначально. Это, безусловно, в целом может негативно сказаться на развитии отрасли», - говорится в отзыве агентства.

По возрасту судов

Еще одну инициативу - по ограничению срока службы судов 30 годами - можно поддержать концептуально, но ей требуется дополнительная проработка, заявили в ведомстве.

По мнению ФАР, обоснованные требования к местам постройки судов, локализации, предельному сроку службы и т.д. могли бы стать эффективным инструментом для привлечения инвестиций, причем не потребуется нового распределения инвестиционных квот.

Свыше 90% судов используются 30 лет и более. Предполагается, что инвестквоты позволят обновить на 40% флот на Дальнем Востоке и на 80% - на Северном бассейне. Однако российские верфи полностью загружены, регулярно не соблюдают сроки строительства и не смогут к 2034 г. обеспечить замену необходимого количества судов, обратили внимание в Росрыболовстве.

В ведомстве подчеркнули, что предложение нужно обсуждать с участием отраслевого сообщества. Ранее такую позицию агентство озвучивало на заседании общественного совета.

По аукционам

Не поддержало Росрыболовство и изменение механизма предоставления квот на вылов краба. Реализация проектов по программе инвестиционных квот и крабовые аукционы серьезно увеличили кредитную нагрузку на предприятия. Объем инвестиций по контрактам на строительство судов, которые заключили победители торгов по крабу, оценивается на сумму около 60 млрд рублей.

Если изменить механизм наделения квотами, существенное число краболовов останется без работы, ряд малых и средних предприятий окажутся в банкротном состоянии.

Также ведомство проанализировало предложение по другим ценным промысловым беспозвоночным - креветкам, трубачам и морским ежам. Допустимый улов этих объектов полностью осваивается нынешними судами и постройки нового специализированного флота не требуется, указали в агентстве. Кроме того, специфика распределения квот по пользователям такова, что использование инвестиционных квот по этим видам водных биоресурсов нецелесообразно и может привести в том числе к браконьерству.

Особенности добычи креветок, ежей и других беспозвоночных также делают нецелесообразным распределение квот в инвестиционных целях, в этом случае оно не даст значительного эффекта для привлечения инвестиций, заявили в Росрыболовстве.

По налогам

Комментируя предложения РРПК по ужесточениям в налоговой сфере, агентство отметило, что эффективность льгот подтверждается ростом инвестиций в отрасли: с 15,2 млрд рублей в 2014 г. до 46,6 млрд рублей в 2019-м.

Если говорить об ужесточении критериев применения режима ЕСХН, то нужно тщательно проработать этот вопрос с Минфином, налоговой службой и отраслевым сообществом, говорится в отзыве.

Выводы можно делать только после подробного анализа - с оценкой количества пользователей режима единого сельхозналога, потерь бюджета и последствий.

Что касается ужесточения критериев использования льгот по уплате сбора за пользование водными биоресурсами, то, напомнило Росрыболовство, подготовлен проект поправок в Налоговый кодекс. Документ, предусматривающий систему вычетов, создаст условия для развития рыбопереработки, судостроения и приведет к росту доходов бюджета, заявило ФАР. По данным агентства, проект согласовали все заинтересованные ведомства, одобрило отраслевое сообщество - сейчас правительство готовит поправки к внесению в Госдуму.

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