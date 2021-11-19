Минпромторг подумает над поддержкой судостроения

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу проработать допмеры по поддержке отечественного судостроения. На совещании у зампреда правительства представители верфей говорили о необходимости субсидий и строительства доков.

Судостроение на Дальнем Востоке начало оживать, но для дальнейшего развития его нужно поддерживать, считает вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Вопрос с мерами поддержки судостроительные предприятия подняли на совещании по инвестиционным квотам. По проблемным моментам высказались представители Восточной верфи, Хабаровского судостроительного завода, Находкинского судоремонтного завода, рассказали Fishnews участники встречи.

В частности, Восточная верфь напомнила, что уже предусмотрен механизм субсидий для заказчиков краболовного флота на Дальнем Востоке, однако нужно подумать и над поддержкой обновления основных фондов самих судостроительных заводов.

Еще одна проблема, на которую указали судостроители, — судоподъемные мощности. Предложено принять программу создания доков. Находкинский судоремонтный завод отметил, что для развития производственных мощностей важно иметь прогноз по заказам на 10-15 лет.

Судостроители обратили внимание на то, что в процессе строительства приходится вносить много изменений в проекты — это усложняет процесс. Верфям пришлось столкнуться и с удорожанием металла.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Министерству промышленности и торговли проработать дополнительные меры поддержки российского судостроения. Поддерживать исполнителей заказов — абсолютно логичное решение, заявил журналистам вице-премьер — полпред.

По данным Росрыболовства, механизм инвестквот позволит построить 58 рыбопромысловых судов, заказчикам переданы шесть. По итогам крабовых аукционов предполагается строительство 41 судна, передано заказчику два.

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