Алексей Буглак: Fishnews — главная медиаплощадка рыбной отрасли

Специализированные СМИ играют одну из ключевых ролей в информационной открытости любой из отраслей, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, поздравляя с юбилеем медиахолдинг Fishnews.

«Уже много лет Fishnews остается главной медиаплощадкой не только для обсуждения важных вопросов и проблем рыбохозяйственного комплекса России, новостей о его работе, успехах и достижениях наших предприятий, но и для продвижения всей отрасли в целом», — подчеркнул Алексей Буглак.

Глава АДМ пожелал Fishnews всегда быть в повестке, расширять границы присутствия и оставаться источником достоверной информации о работе рыбной отрасли России.

В этом году медиахолдинг отмечает 15-летие. В его структуре — журнал «Fishnews — Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в рыбном хозяйстве.

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