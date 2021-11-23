В правительстве докладывают об ударных темпах уборки акваторий

В этом году удалось перевыполнить план по утилизации затонувших судов, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. К принятию готовятся законопроекты, которые должны помочь в борьбе с «подводным флотом».

В текущем году планировалось поднять и утилизировать шесть судов, но сделано больше — утилизировано 17 судов, доложила зампред правительства Виктория Абрамченко на совещании у премьера Михаила Мишустина. «За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона — Камчатский край и Магаданскую область», — добавила она.

В феврале правительство утвердило дорожную карту по подъему затонувших в акваториях Дальнего Востока судов, сообщает корреспондент Fishnews. «В рамках этого плана завершена инвентаризация затонувших судов. Были определены критерии приоритетности их подъема. Судно подлежит подъему, если, например, оно препятствует безопасному судоходству или рыболовству, наносит вред окружающей среде либо снижает туристический потенциал регионов», — обрисовала ситуацию вице-премьер.

Важно сделать так, чтобы кладбища кораблей больше не появлялись, заявила Виктория Абрамченко. С этой целью правительство разработало и внесло в Госдуму три законопроекта. Основной принят в первом чтении 26 октября.

«Защитой от недобросовестных судовладельцев станет и система штрафов. Так, за преднамеренное затопление корабля предусматривается штраф до 20 млн рублей», — добавила зампред правительства. Она выразила надежду, что все законопроекты будут приняты в осеннюю сессию.

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