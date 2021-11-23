По квотам важно понимать детали

Росрыболовство передало в Минсельхоз предложения по второму этапу инвестквот и аукционным квотам с инвестобязательствами. Как показал первый раунд изменений, очень важно проработать правовую базу с бизнес-сообществом, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Систему распределения квот на вылов вновь ожидают изменения. Росрыболовство уже направило в Министерство сельского хозяйства предложения по будущему законопроекту. Предлагается запустить второй этап инвестиционных квот и новые аукционы по продаже долей квот вылова крабов и других морепродуктов (при этом на победителей торгов будут возлагаться инвестиционные обязательства).

Перспективы программы квот под инвестиции рассматривались 17 ноября на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Ряд вопросов, которые отраслевая общественность подняла на этой встрече, касается уже подзаконной базы, рассказал Fishnews глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что законопроект после внутреннего согласования в Минсельхозе планируется обсуждать с бизнес-сообществом.

В рамках первого этапа инвестиционных квот ряд моментов пришлось дорабатывать, когда компании уже приступили к реализации проектов по строительству судов и заводов или даже уже ввели новые объекты в эксплуатацию. Даже если отставить в сторону сам вопрос целесообразности инвестквот и аукционов, тонкостей очень много, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Какие будут строиться объекты, в какие сроки и с какими требованиями? Когда запускать вторые этапы? Это только часть моментов, от которых зависит работа множества предприятий. В связи с этим очень важно плотное участие отраслевых союзов и ассоциаций в обсуждении законопроекта и подзаконных актов — и до внесения в правительство, и в рамках прохождения Госдумы, подчеркнули члены совета.

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