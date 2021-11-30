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Рыбацкие лодки у амурского берега

В Хабаровске дискутируют о путях спасения амурского лосося

Меры по восстановлению популяций лососей в бассейне Амура продолжают обсуждать в Хабаровском крае. Заинтересованные стороны — представители рыбной отрасли, КМНС, органов власти различных уровней — сообща готовят пакет предложений.

Круглый стол «О выработке мер по сохранению популяции тихоокеанских лососей в бассейне Амура и Амурском лимане» 26 ноября прошел в Хабаровске. Как рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко, во встрече участвовали представители четырех ключевых рыбопромышленных ассоциаций, региональной ассоциации КМНС, краевой общественной организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья, представители отраслевой науки, регулирующих и правоохранительных органов, органов исполнительной власти.

Обсуждались меры регулирования рыболовства: смещение промысла к устьевой части Амура; временный запрет на вылов амурской горбуши и летней кеты для всех видов рыболовства; разработка долгосрочной стратегии добычи лососей, включающей развитие аквакультуры; возможность предоставления лицам из числа КМНС, ведущим традиционный образ жизни, права на промысел за границами муниципальных районов проживания, если там установлен запрет.

Также участники совещания рассмотрели вопросы усиления охраны рыбных запасов. В том числе необходимость изменений федерального законодательства — введения уголовной ответственности не только за незаконную добычу водных биоресурсов, но и за нелегальный оборот ВБР. Обсудили и насущную тему ограничения объемов перевозок лососевой икры авиабагажом.

Кроме того, говорили о важности наделения перекрестными полномочиями инспекторов различных природоохранных органов — чтобы они могли составлять протоколы о нарушениях в области рыболовства.

«Сегодня при нарушениях во внутренних водах полномочия по составлению протоколов и передаче материалов для возбуждения уголовных дел имеют только сотрудники Амурского теруправления Росрыболовства. Но мы намерены поддержать наделение этими полномочиями еще и лесоохраны, и охотнадзора. Далее, мы выступаем за создание ООПТ в местах нереста лососей, чтобы увеличить количество сотрудников, занятых в рыбоохране за счет штата охраняемых территорий», — сообщил Сергей Рябченко.

Также были озвучены предложения возобновить практику привлечения представителей общественности к информационному обеспечению рыбоохраны.

По результатам круглого стола планируется подписать меморандум с рекомендациями.

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