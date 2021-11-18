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Проблема бесконтрольного вывоза икры в авиабагаже остается актуальной

У багажной икры потребуют документы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил сенаторов ускорить решение вопроса об ограничении авиаперевозок красной икры. По мнению главы региона, регламентирующий документ необходимо утвердить до начала путины 2022 г.

Проблема бесконтрольного вывоза лососевой икры неподтвержденного происхождения из районов промысла 15 ноября обсуждалась на площадке Совета Федерации. Замглавы Минсельхоза Максим Увайдов рассказал, что решение, каким образом ограничить транспортировку браконьерской продукции, до сих пор не принято.

«Пока дано поручение нам и Минтрансу на уровне министров провести совещание, потому что у нас есть идеи и предложения, которые мы проработали с Минюстом, что возможно это внести в правила перевозки багажа», — доложил Максим Увайдов на заседании совета при СФ по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, запрет предполагается распространить на перевозку в ручной клади авиапассажиров только той икры, законность происхождения которой невозможно подтвердить.

«Мы еще раз проработаем с Минтрансом и доложим в правительство для принятия решения: пойдем ли мы по пути изменения ветеринарных правил и внесения изменений в законодательство либо все-таки пойдем по пути эксперимента и посмотрим на Камчатке, как это сработает, если будут внесены изменения в правила перевозки икры», — проинформировал сенаторов представитель Минсельхоза.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал вопрос икорного транзита «самой болевой точкой» и заявил о необходимости ограничения перевозки икры в объеме более 10 кг в личном багаже.

«Огромный объем браконьерской продукции этим путем идет, — подчеркнул глава региона. — Без явного регулирования, запрета или, так скажем, необходимости предъявления ветеринарно-санитарных либо иных документов мы не продвинемся в этом вопросе. Я хочу акцентировать внимание на сроке. Очень важно, чтобы в путину 2022 года регламентирующий документ уже был. Возможно, в тестовом режиме. Камчатский край готов таким пилотным регионом выступить и оказать необходимое содействие».

По мнению Владимира Солодова, к решению проблемы необходимо подключать Минтранс, Минсельхоз, Россельхознадзор и ряд других ведомств. «Нам надо определить по-государственному одно направление, один тип регулирования и к 2022 году хотя бы в пилотном режиме его реализовать. Считаем, что такую задачу нужно поставить», — заключил губернатор края и попросил отметить это в протоколе.

«Обязательно сформулируем такое протокольное поручение», — пообещал первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин.

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