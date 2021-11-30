Юные повара «сразились» рыбными блюдами во Владивостоке

В столице Приморья прошел выпускной «Школы дальневосточной кухни». Блюдами-фаворитами, по мнению членов дегустационной комиссии и юных участников проекта — будущих шеф-поваров, стали суп с мидиями и минтай с овощами.

Сегодняшний выпускной подвел итог большой работе в рамках социального проекта, который при поддержке Фонда президентских грантов в Приморье воплощали участники некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз» (ТТС).

В течение двух лет, начиная с 2019 г., шеф-повара топовых ресторанов дальневосточной столицы проводили мастер-классы для ребят в возрасте от 12 до 16 лет — воспитанников детских домов и центров содействия семейному устройству (ЦССК). Их учили правильно выбирать и хранить продукты, сочетать вкусы и готовить разнообразные блюда. Все эти навыки, по задумке организаторов проекта, должны помочь в дальнейшей взрослой жизни.

Во второй этап — «Школа дальневосточной кухни: профессионалы» — отправились те дети, которых кулинария заинтересовала всерьез и, хочется верить, на всю жизнь. Программа включала в себя уже полноценное обучение приготовлению блюд, главным образом из дальневосточных продуктов, от закуски до десерта. За это время 20 мастер-классов прошли в детских домах Приморья и на базе самих ресторанов: там ребята пробовали свои силы на профессиональной кухне уже как настоящие повара.

Выпускной экзамен «Школы дальневосточной кухни» прошел 26 ноября во Владивостоке. 16 воспитанников ЦССУ из городов Большой Камень, Партизанск, пгт Новошахтинский и поселка Мысовой приготовили по два блюда из заранее продуманного новогоднего меню. Старания и навыки ребят оценивали повара-наставники и настоящая дегустационная комиссия.

Для кулинарных баталий предложили дальневосточные морепродукты и дары тайги, которые, по общему мнению, дети смогли мастерски приготовить и презентовать жюри.

В результате безоговорочным победителем финального соревнования стала команда из Большого Камня, которую тренировал шеф-повар ресторанов «Южане» и «Огонёк» Евгений Березнюк. Виктория Иванова, Любовь Новосёлова и Георгий Цурцумия приготовили не только блюда ресторанного уровня — томатный суп из мидий и минтай с овощами, но и яркую презентацию, рассказав о вкусе и пользе морепродуктов в стихах.

Сами дети, которые дегустировали каждое блюдо, отметили, что суп-победитель стал неожиданно приятным открытием для многих — особенно для тех, кто до этого «даже не подозревал, что любит мидии». А рецептом запеченного минтая у юных поваров интересовались и знатоки ресторанной кухни.

Правда, без внимания в этот день не осталось ни одно блюдо — все они явно были приготовлены с большим увлечением и старанием. Например, салат с папоротником и кальмаром или цезарь с заправкой из иваси, овсяный кисель с лимонником или бефстроганов из оленины со свежими лисичками и «землей» из черного хлеба — скучным рецептам на кухне места не нашлось.

Сделать этот день настоящим праздником для ребят помогли партнеры проекта и генеральный спонсор — компания «Нерей», которая является крупнейшим дистрибьютором дальневосточной рыбы в России, а также работает с рынками стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Рыбой мы занимаемся уже более 20 лет и исключительно дальневосточной. Поэтому рады быть частью этой доброй и по-настоящему полезной истории. Для ребят — это и общение с друзьями, и возможность найти свое призвание, и, что важно, познакомиться с местными продуктами, научиться их вкусно готовить и есть с удовольствием. Уверен, когда сегодняшние выпускники «Школы…» в свое время возглавят кухни лучших ресторанов по всей России, они также смогут влюбить очень многих людей в самую лучшую, полезную и действительно вкусную дальневосточную рыбу», — отметил генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга.

Он выразил надежду, что проект получит продолжение и сможет охватить еще больше образовательных учреждений, не только ЦССУ, но и обычных школ. По мнению Андрея Забуги, это отличная возможность (а, вероятно, и единственная) — именно через подрастающее поколение вернуть интерес к российской рыбе, которая с конца 1990-х, к сожалению, утратила свои позиции на внутреннем рынке.

«Сегодня, например, многие смогли лично убедиться, насколько в России недооценен минтай. Особенно если сравнивать с нашими соседями по АТР, где эту рыбу любят, умеют готовить и употребляют в больших объемах. Нашим соотечественникам пора научиться ценить не только семгу и форель», — уверен генеральный директор дистрибьюторской компании.

Для ребят, которые после успешной сдачи кулинарного экзамена получили дипломы и памятные подарки, этот день продолжился экскурсиями с дегустацией в лучших ресторанах Владивостока.

Организаторы проекта рассчитывают, что такая возможность — окунуться в магию профессиональной кухни, почувствовать себя частью увлеченной команды, выбрать профессию и в итоге по-настоящему полюбить дальневосточную рыбу (и не только ее) — появится и у других детей. Это может стать возможным при поддержке городских властей и компаний-спонсоров.

Фото предоставлены компанией «Нерей».

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Наталья СЫЧЕВА, газета «Fishnews Дайджест»