Ассоциации призывают разобраться с проблемами ветсанэкспертизы

Рыбохозяйственные ассоциации Дальнего Востока обеспокоены рисками, которые закладываются для отрасли в проекте новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы. Руководители объединений предлагают вернуться к доработке документа.

Новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы в рыбной отрасли с самого начала вызвали большой резонанс. Было предложено несколько редакций, однако и последние варианты содержат риски для работы предприятий. До сих пор непонятно, как быть с выполнением требований проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья, которое отправляется на береговую переработку в труднодоступных районах. Озвучиваются вопросы и по производству продукции на судах.

Нужно вернуться к рассмотрению проекта на площадках госорганов, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Качество и безопасность продукции — приоритет для каждого добросовестного производителя, но нельзя закладывать в законодательство требования, которые невозможно выполнить. Это противоречит и принципам запущенной государством реформы регулирования, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Детально предложенные правила проанализировали эксперты Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Предлагались разные варианты проекта, очень важно, чтобы редакция, доработанная с учетом замечаний Минэкономразвития, была размещена на портале regulation.gov.ru. Это позволит бизнес-сообществу понимать, какой проект предложен в финале, и озвучить по нему свое видение, заявил руководитель АРПП Георгий Мартынов.

«Вопрос очень важный, принципиальный», — прокомментировал подготовку правил ветсанэкспертизы председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Добыча лососей ведется более чем на 1000 участков на побережье края, практически все они находятся в отдалении от населенных пунктов, встает вопрос, как обеспечить в таких условиях проведение ВСЭ специалистами государственной ветеринарной службы.

«Если правила в нынешнем виде будут приняты, нас ждет коллапс в ближайшую путину, мы будем вынуждены остановить промысел», — предупредил о серьезности последствий руководитель АДЛК.

Процесс подготовки новых правил идет своим чередом, поэтому бизнес-сообществу нужно не медлить с высказыванием своей позиции, подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Коллег поддержал и руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Отраслевые объединения решили обратиться в правительство РФ и Минэкономразвития. Важно привлечь к проблематике и внимание губернаторов, ведь рыбопромышленные компании — неотъемлемая часть экономики регионов. Также совет обсудил возможность работы по резонансному проекту с отраслевым регулятором — Росрыболовством.

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