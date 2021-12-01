Рыбоохране установят ключевой показатель

В положение о федеральном госконтроле в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов внесены изменения — документ дополнен разделом о ключевом показателе. Поправка вступит в силу с марта 2022 г.

Напомним, действующее положение о федеральном контроле (надзоре) в области рыболовства было утверждено в прошлом году в рамках нового закона о госконтроле и вступило в силу с 1 июля 2021 г.

Положение не распространяется на госконтроль в части морских биоресурсов, то есть на работу пограничной службы. Руководствоваться документом должны Росрыболовство и его территориальные управления.

Поправка в положение внесена постановлением правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2121. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ дополнен разделом «X. Ключевой показатель государственного контроля (надзора) и его целевое значение».

КП — соотношение объема водных биоресурсов, установленного за отчетный год к изъятию, к сумме фактического объема легально выловленных ВБР и запасов, которым нанесен ущерб из-за нарушений при осуществлении рыболовства, хозяйственной и иной деятельности.

Приводится формула для расчета КП и его целевое значение (равное 1 или превышающее 1).

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