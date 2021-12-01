ВАРПЭ прокомментировала решение «Норебо»
Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) прокомментировали решение холдинга «Норебо» покинуть объединение.
Президент ассоциации Герман Зверев заявил Fishnews: «Вчера, 30 ноября на заседании совета ВАРПЭ девятью голосами против двух была утверждена отрицательная позиция НО «ВАРПЭ» касательно предложений «Норебо» по кардинальному изменению принципов регулирования рыбной отрасли в связи с тем, что указанные предложения направлены на создание конкурентных преимуществ для ограниченного количества крупных рыбопромышленных предприятий, не учитывают социально-экономические эффекты береговой переработки, предлагают введение обязательных требований для хозяйствующих субъектов, отсутствующие в мировом опыте, и в целом игнорируют особенности осуществления прибрежного рыболовства и маломасштабного рыболовства.
В ходе заседания совета было отмечено, что указанные предложения «Норебо» противоречат единогласному решению общего собрания ВАРПЭ, состоявшегося 18 января 2021 года.
Совет отметил, что публичные инициативы членов Совета НО «ВАРПЭ», не соответствующие консолидированной позиции ВАРПЭ и способные причинить ущерб другим членам ВАРПЭ, несовместимы с участием в работе Совета НО «ВАРПЭ».
Порядок участия предприятий в ВАРПЭ регламентируется статьями 3.4 Устава ВАРПЭ. В соответствии со статьей 3.6.1 Устава ВАРПЭ «член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. Для этого член Ассоциации направляет президенту Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из состава Ассоциации. Президент Ассоциации обязан в течение двух месяцев с момента получения такого заявления рассмотреть заявление члена Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов Ассоциации об этом».
Исполнительный орган ВАРПЭ будет действовать в строгом соответствии с указанной процедурой.
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