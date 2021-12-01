ВАРПЭ прокомментировала решение «Норебо»

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) прокомментировали решение холдинга «Норебо» покинуть объединение.

Президент ассоциации Герман Зверев заявил Fishnews: «Вчера, 30 ноября на заседании совета ВАРПЭ девятью голосами против двух была утверждена отрицательная позиция НО «ВАРПЭ» касательно п редложений «Норебо» по кардинальному изменению принципов регулирования рыбной отрасли в связи с тем, что указанные предложения направлены на создание конкурентных преимуществ для ограниченного количества крупных рыбопромышленных предприятий, не учитывают социально-экономические эффекты береговой переработки, предлагают введение обязательных требований для хозяйствующих субъектов, отсутствующие в мировом опыте, и в целом игнорируют особенности осуществления прибрежного рыболовства и маломасштабного рыболовства.

В ходе заседания совета было отмечено, что указанные предложения «Норебо» противоречат единогласному решению общего собрания ВАРПЭ , состоявшегося 18 января 2021 года.

Совет отметил, что публичные инициативы членов Совета НО «ВАРПЭ», не соответствующие консолидированной позиции ВАРПЭ и способные причинить ущерб другим членам ВАРПЭ, несовместимы с участием в работе Совета НО «ВАРПЭ».

Порядок участия предприятий в ВАРПЭ регламентируется статьями 3.4 Устава ВАРПЭ. В соответствии со статьей 3.6.1 Устава ВАРПЭ «член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. Для этого член Ассоциации направляет президенту Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из состава Ассоциации. Президент Ассоциации обязан в течение двух месяцев с момента получения такого заявления рассмотреть заявление члена Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов Ассоциации об этом».

Исполнительный орган ВАРПЭ будет действовать в строгом соответствии с указанной процедурой.

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