Стать резидентом свободного порта Владивосток будет легче

Для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток минимальный объем инвестиций снизится в десять раз – с 5 млн до 500 тыс. рублей.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс утвердил президент Владимир Путин федеральным законом от 29 ноября 2021 г. № 382. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправка по входу резидентов в свободный порт вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона (29 ноября), «но не ранее 1-го числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что резидентами свободного порта Владивосток уже стали более 2 тыс. инвесторов.

«Эта мера востребована. Но не все, кто хотел бы развивать свой бизнес, смогли воспользоваться льготами свободного порта. Многие предприниматели говорили о том, что порог для получения статуса резидента свободного порта в 5 млн рублей достаточно высок для малого бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, дать им больше возможностей для развития, он был снижен», — цитирует вице-премьера — полпреда пресс-служба Минвостокразвития.

Свободный порт Владивосток — территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов — в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке.

По информации Минвостокразвития, сейчас с помощью СПВ свои проекты реализуют 2065 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей. «Запланировано создание около 88 тыс. новых рабочих мест. Уже осуществлено 0,24 трлн рублей инвестиций, создано более 28 тыс. рабочих мест», — приводит цифры министерство.

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