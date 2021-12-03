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Мировому минтаевому рынку прогнозируют непростой год. Фото РРПК

Минтайщикам США могут существенно урезать лимиты

Соединенные Штаты могут значительно сократить добычу минтая в 2022 г. в соответствии с научными рекомендациями. На фоне снижения общего допустимого улова в России это грозит создать напряжение на глобальном рынке, отмечают зарубежные СМИ.

Лимиты на вылов американского минтая могут сократиться, если Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана (North Pacific Fishery Management Council, NPFMC) примет рекомендации Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

В отчете об оценке запасов, представленном NOAA в середине ноября, приемлемый биологический улов (acceptable biological catch, ABC) минтая на будущий год составляет 1,1 млн тонн. Это значительно ниже 1,6 млн тонн, рекомендованных к вылову в 2021 г., отмечает отраслевой портал IntraFish.

По словам одного из авторов отчета Джима Янелли (Jim Ianelli), рекомендации управления побудили NPFMC обсудить возможность сокращения общего допустимого улова (total allowable catch, TAC) минтая. При этом, как правило, приемлемый биологический улов значительно превышает общедопустимый. К примеру, в 2020 г. американский ОДУ минтая составил 1,425 млн тонн, что на 30% ниже приемлемого биологического улова.

Напомним, некоторое сокращение общего допустимого улова минтая произошло и в России. Как сообщает корреспондент Fishnews, совокупный ОДУ для Дальневосточного бассейна на 2022 г. определен в 1,927 млн тонн (в нынешнем году — 1,996 млн тонн). Таким образом следующий год может стать весьма непростым для глобального минтаевого рынка, подчеркивает IntraFish.

По его информации, новость о вероятном снижении американских квот обеспокоила многих в США. Причем добытчики переживают еще и из-за ожидаемых трудностей с наймом персонала в связи со сложной ситуацией на американском рынке труда.

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