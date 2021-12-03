Владимир Бузанов: Рыбные грузы — наш приоритет

Из-за пандемии коронавируса рыбопродукция сейчас идет в Китай через российские порты, отмечает коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир Бузанов. Для обеспечения бесперебойной торговли предприятие повышает качество и скорость обработки таких товаров.

«Мы стремимся в полной мере оправдывать свое название — Владивостокский морской рыбный порт — и особое внимание уделяем именно операциям с продукцией из водных биоресурсов. Доля рыбопродукции в общем грузообороте составляет 11%. Такой показатель обусловлен потребностями рынка. До прошлого года вообще шла борьба буквально за каждый хвост между владивостокскими предприятиями, занимающимися перевалкой рыбопродукции», — рассказал коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир Бузанов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что ситуация с коронавирусом изменила картину с перевозками рыбных грузов. Если раньше продукция из водных биоресурсов шла напрямую в Китай, то сейчас перевалка активно осуществляется через российские порты. «Так что рост показателей работы с такими грузами очевиден: повышаем качество и скорость обработки продукции. Это наши ключевые задачи», — подчеркнул представитель предприятия.

По его мнению, в нынешнем году через причалы пройдет более полумиллиона тонн рыбопродукции — порт впервые выйдет на такой показатель. Это 330 тыс. тонн навалом и около 190 тыс. тонн в контейнерах. Растет доля предприятия в общем грузообороте рыбной продукции среди портов Дальневосточного бассейна. По результатам десяти месяцев этот показатель составляет 29%, тогда как в 2020 г. — 23%, в 2019-м — 16%, привел цифры Владимир Бузанов.

Собеседник «Fishnews — Новости рыболовства» отметил, что два года назад, когда началась пандемия, появилось дополнительное направление для контейнерных перевозок рыбы — на экспорт. В соответствии с потребностями рынка изменилась концепция развития порта: решено делать упор на контейнеризацию.

«Мы реализуем инвестиционный проект по строительству рефрижераторного контейнерного терминала — с возможностью единовременного подключения 650 контейнеров, — напомнил представитель Владморрыбпорта. — Это позволяет размещать на 47-м причале около 18 тыс. тонн продукции для дальнейшей отправки морскими контейнерными линиями или доставки по России в ускоренных контейнерных поездах».

Работы по обустройству терминала завершаются, к концу года его планируют сдать. После реконструкции и модернизации там смогут находиться единовременно около 1200 рефконтейнеров. Пока, по данным порта, грузооборот рыбопродукции в контейнерах за октябрь составил 18 тыс. тонн, а за десять месяцев — 157 тыс. тонн.

Говоря о противовирусных ограничениях, Владимир Бузанов сообщил, что в портуобеспечивают соблюдение всех мер согласно рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям иностранных коллег. Проводится профилактическая дезинфекция, обрабатывается вся техника, поддоны, морозильные камеры.

В случае отгрузки по прямому варианту, с борта судна в контейнер, каждое место рыбопродукции орошается специальным раствором. Закуплены для обработки и специальные модули. Все процессы фиксируются на видео. В сопровождении этих видеоматериалов и документов продукция отправляется на экспорт.

Уровень вакцинации среди работников порта — 80%. Проводятся медицинские осмотры сотрудников и температурный контроль.

«Таким образом порт со своей стороны готов принимать и принимает все меры, для того чтобы торговля шла бесперебойно и экспорт продуктов не терял в объемах и скорости», — резюмировал Владимир Бузанов.

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