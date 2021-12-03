Сергей Несветов: Fishnews удается сохранять объективность

Издания Fishnews не впадают в тенденциозность и это позволяет им сохранять уважение и доверие аудитории, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Роль СМИ сложно переоценить: они формируют общественное мнение, в том числе на уже свершившиеся факты. «Поэтому, конечно, не зря средства массовой информации называют четвертой властью», — отметил исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Медиахолдинг «Фишньюс», по мнению Сергея Несветова, сумел стать центральной СМИ-площадкой для рыбной отрасли. В этом помогает объективность. «Фишньюс» удалось не впасть в тенденциозность и не поддаться соблазну лоббировать чье-то мнение», — считает представитель Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

Fishnews открыт для представления разных позиций. «И читать и уважать Fishnews будут ровно до той поры, пока он будет эту отличительную черту сохранять. Я желаю и дальше продолжать этот курс — абсолютно правильное направление. Вы — самое уважаемое отраслевое издание на сегодняшний день. Пусть так и будет», — поздравил медиахолдинг с юбилеем Сергей Несветов.

Fishnews в этом году исполнилось 15 лет. В структуре медиахолдинга – журнал «Fishnews – Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал Fishnews, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

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