«Ковидные» правила для вахтовиков продлили еще на год

Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 г. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля прошлого года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей. Изначально планировалось, что документ будет действовать до конца 2020 г., потом правила продлили до конца текущего года. Теперь постановлением правительства от 2 декабря 2021 г. № 2177 действие временного порядка распространили на весь 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведенное в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки, напомнили в пресс-службе кабмина.

Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними — не менее 12 часов.

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