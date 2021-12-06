В приговоре за «икорную взятку» учли смягчающие обстоятельства

На Камчатке вынесен приговор в отношении рыбинспектора, обвиненного в получении 100 кг красной икры в качестве взятки. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил фигуранта к условному сроку и штрафу.

Под суд попал инспектор Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. По версии следствия, он предложил бригадиру одной из родовых общин за «икорную взятку» не составлять протокол об административном правонарушении в сфере природоохранного законодательства. Бригадир сообщил об этом в ФСБ и взяткополучатель был задержан после получения икры посредником, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отмечено, что подсудимый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство по службе и за незаконное бездействие, совершенное в крупном размере). При определении наказания было учтено наличие на иждивении у подсудимого шести детей, активное способствование расследованию преступления и ряд других смягчающих обстоятельств.

Бывший рыбинспектор приговорен к семи годам условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом в размере 900 тыс. рублей и лишением права на три года занимать определенные должности в органах власти. Приговор в законную силу не вступил.

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