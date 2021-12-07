Вину за вспышку COVID-19 в Даляне возложили на «заморозку»

Власти китайского Даляня объявили компанию — импортера замороженных продуктов виновной в ноябрьской вспышке коронавируса. За три недели в городе зарегистрировали 346 случаев заражения.

Как показало эпидемиологическое расследование, первым заразившимся стал работник холодильного склада одной из компаний. В течение ноября в городе с населением 7,45 млн человек прошло пять раундов тестирования на коронавирус, пишет китайское издание The Global Times.

Администрация города заявила, что сосредоточится на управлении доступом персонала в порт и дальнейшем совершенствовании механизма профилактики вспышек инфекции и борьбы с ними. В том числе будет проводиться дезинфекция промышленных холодильников. Отмечено: жесткие меры продлятся до 15 января.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Далянь является ключевым китайским портом для поставок замороженных продуктов питания, в том числе рыбы и морепродуктов. Кроме того, это крупный центр переработки водных биоресурсов.

Из-за экстренных противовирусных мер местные рыбозаводы и зарубежные экспортеры рыбопродукции в Китай столкнулись со значительными трудностями. Аналогичные проблемы возникали и в прошлом году.

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