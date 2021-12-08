Дальний Восток получил распределение ОДУ по видам квот

Росрыболовство распределило по видам квот общий допустимый улов на 2022 г. на Дальневосточном бассейне. Таким образом, определены объемы для традиционного промысла КМНС, организации любительской рыбалки, промышленного лова.

Продолжается подготовка к организации рыболовства в предстоящем году. Росрыболовство опубликовало приказ о распределении ОДУ водных биоресурсов Дальневосточного бассейна по направлениям использования — от 3 декабря 2021 г. № 752.

Как сообщает корреспондент Fishnews, определены квоты для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера — для Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Сахалинской, Магаданской областей, Чукотки.

Также в приказе можно увидеть объемы для научных исследований, для организации любительской рыбалки.

Объемы для промышленного лова установлены в рамках квот добычи в инвестиционных целях, квот вылова крабов в инвестиционных целях и квот добычи в морских водах.

Доля Дальневосточного бассейна в общероссийском вылове составляет около 70%. В 2020 г. здесь поймали более 3,4 млн тонн. Многие важнейшие промысловые объекты добываются в рамках ОДУ.

Общий допустимый улов на предстоящий год утвержден приказом Минсельхоза России от 19 октября 2021 г. № 711.

Приказ Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.

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