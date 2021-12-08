Супертраулер РРПК готовят к ходовым испытаниям

Специалисты Адмиралтейских верфей успешно выполнили кренование головного траулера Русской рыбопромышленной компании «Капитан Вдовиченко». Это последний этап перед ходовыми испытаниями судна.

На Адмиралтейских верфях процедуру опытного кренования прошел «Капитан Вдовиченко» — первый в серии из десяти 108-метровых траулеров, которая строится по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Суда предназначены для промысла минтая на Дальнем Востоке и отвечают всем условиям программы инвестиционных квот, включая возможность глубокой переработки уловов и безотходное производство.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, в ходе процедуры в присутствии представителей Российского морского регистра судоходства (РМРС) и специалистов заказчика из группы наблюдения за строительством судов была замерена осадка траулера и углы наклона при крене, созданном перемещением груза по бортам. Эти параметры позволяют оценить основные морские характеристики судна и его остойчивость.

«По результатам опыта кренования будут проведены расчеты, которые должны подтвердить соответствие полученных данных проектным значениям, что необходимо для безопасной эксплуатации судна в море», — прокомментировал замруководителя группы наблюдения РРПК Владислав Рощин. По его словам, это последний рубеж перед финальным этапом — ходовыми испытаниями супертраулера.

«Полученные данные находятся у представителей проектанта в обработке, по результатам которой будет составлен протокол кренования и передан на рассмотрение в регистр, — рассказал инженер-инспектор РМРС Кирилл Сапожников. — По предварительным оценкам, можно сказать, что фактические характеристики остойчивости близки к проектным».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews