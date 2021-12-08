Налоговая напомнила об изменениях для рыбоводов

С января 2022 г. вступят в силу изменения Налогового кодекса, освобождающие от НДС реализацию племенной продукции рыбоводства. Также снижается ставка налога для живой пресноводной форели.

Изменения в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса РФ внесены федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 308. Согласно этим поправкам, с 1 января 2022 г. освобождается от НДС операции по реализации племенных рыб, эмбрионов и молоди, полученных от племенных рыб, напомнили в Федеральной налоговой службе.

«Одновременно необходимо учитывать, что в соответствии с положениями пункта 5 статьи 149 Кодекса налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 3 статьи 149 НК РФ, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Также, согласно новому закону, с 1 января следующего года при реализации живой пресноводной форели будет применяться ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%.

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