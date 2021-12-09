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Флот под инвестквоты, в частности, строят Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге

ВАРПЭ напомнила о факторе «конкуренции за стапель»

В мае в Кодекс торгового мореплавания внесли изменения, позволяющие запрещать использование судов иностранной постройки при выполнении определенных работ. «Конкуренцию за стапель» нужно учитывать при определении дальнейших условий по инвестквотам, обратили внимание в ВАРПЭ.

Рыбопромышленные предприятия — не единственные заказчики отечественных верфей. В этом году вышли изменения Кодекса торгового мореплавания, которые закладывают основу для ограничения использования флота зарубежной постройки в различных сферах. Определение видов таких работ закреплено за правительством, сообщает корреспондент Fishnews.

Для реализации закона готовится проект постановления. Он поступил на рассмотрение рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства, рассказали в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

По информации объединения, требование использовать суда только российской постройки предлагается для каботажа, ледокольной и лоцманской (в том числе ледовой) проводки, гидротехнических и подводно-технических работ, госконтроля, морской перевозки и хранения нефти и газа.

«В пояснительной записке разработчик — Минпромторг России — приводит список российских верфей, на которых могут быть построены новые суда на замену иностранным. При этом в сопроводительных документах к проекту нет ответа на ключевой вопрос: сколько заказов потенциально будет размещено в ближайшие годы. Нет информации и о том, в каком состоянии находятся текущие суда, сколько иностранных судов необходимо заменить на российские, чтобы все хозяйствующие субъекты исполнили новое требование», — отметили в ВАРПЭ.

Со многими верфями из списка Минпромторга заключены контракты на постройку промысловых судов в рамках первого этапа программы инвестквот и крабовых аукционов. Так, на заводе «Красное Сормово», Окской судоверфи, Онежском ССЗ, Хабаровском судостроительном заводе, Адмиралтейских верфях, Выборгском, Ахтубинском, Невском ССЗ размещены заказы на строительство не менее 15 краболовов и 11 судов под квоты, перечислили в отраслевом объединении. Кроме того, два научно-исследовательских судна строит ССК «Звезда».

По словам главы ассоциации Германа Зверева, в случае принятия проекта постановления, новые требования вступят в силу 1 сентября 2022 г. «Это значит, что в ближайшие несколько лет спрос на услуги отечественных судостроителей значительно увеличится», — обратил внимание он. В ВАРПЭ напомнили, что сейчас сроки сдачи рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот отстают от первоначальных графиков на 6–18 месяцев.

«Расширение программы обновления рыболовецкого флота уже сейчас ограничено реальными возможностями верфей. Это еще раз подтверждает, что старт второго этапа инвестквот для судов должен быть сдвинут на 2026 год», — заявил президент ВАРПЭ.

Напомним, что в ноябре Минсельхоз разместил для обсуждения законопроект «в части совершенствования порядка распределения квот добычи водных биоресурсов». Предлагается продолжить программу инвестиционных квот и аукционы с инвестиционными обязательствами.

ВАРПЭ направила свои замечания по проекту закона, в том числе предложила сдвинуть до 2026 г. запуск нововведений по инвестквотам под флот.

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