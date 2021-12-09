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Встреча Владимира ПУТИНА с участниками Конгресса молодых ученых. Фото пресс-службы главы государства

Президента попросили «освободить» северную надбавку ученых от стажа

На встрече президента Владимира Путина с молодыми учеными подняли вопрос об установлении полярной надбавки в полном размере с начала работы на Севере. Также главе государства рассказали об исследованиях ямальских моржей.

Встреча президента с участниками Конгресса молодых ученых была приурочена к завершению Года науки и технологий в России, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства. Одним из участников мероприятия стал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов — заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара в городе Лабытнанги (ЯНАО).

«Благодаря нацпроекту «Наука» первая волна новых лабораторий — буквально сейчас Вам информацию с мест доношу — действительно для нашего стационара явилась спасительной соломинкой. Дали десять новых ставок. Был уже костяк ребят, которые кристаллизовались вокруг нас, мы получили возможность пригласить их на полную ставку, добрали по конкурсу еще людей, в основном молодых специалистов. Как я уже сказал, нас десять человек, живем и работаем в Заполярье», — рассказал президенту Александр Соколов.

Он отметил ряд знаковых проектов, в том числе «Моржей на Ямале» — по изучению подвида атлантического моржа. «Самое крупное, единственное на всей планете Земля континентальное лежбище обнаружили у нас на Ямале прямо между лицензионными участками «Газпрома». Живет и процветает. Больше этого лежбища нигде нет: ни в Канаде, ни в Гренландии, ни в Скандинавии, — подчеркнул ученый. — В Исландии викинги давно их убили уже».

По его словам, пока проект поддержан на три года. «Мы попадали туда на короткое время, довольно вызывающие условия, конец октября, и когда мы посчитали с дронов эти две тысячи моржей, след от тех моржей, которые еще лежали на песке, позволяет нам смело оценивать численность – порядка пяти тысячей особей в одном месте. Всего их численность до 20 [тысяч] считается во всем ареале», — привел цифры представитель института.

Александр Соколов сообщил, что реализовывать такие проекты в основном удается «благодаря горящим глазам исследователей и поддержке государства». Он выдвинул и конкретное предложение по поддержке специалистов.

«Мы, новые ученые, конкурируем с норвежцами, канадцами, но живем по советским законам, «полярки» нам надо до сих пор копить. Молодой человек должен их копить три года, повзрослее ученый пять лет – тратится на то, чтобы получать северную надбавку 80 процентов. Мне кажется, что здесь, конечно, я бы смог еще сильнее конкурировать с другими лабораториями, когда просто отменили бы это накопление и выплачивали с первого дня», — озвучил инициативу Александр Соколов.

Он обратил внимание, что «в объемах государства этих людей мало», счет таким ученым идет на десятки человек. Владимир Путин в ответ заметил, что «сразу начнется требование расширения по горизонтали, перенесение этих льгот на другие категории».

«Но я думаю, что Вы правы здесь, это будет обосновано. Обязательно тоже с Минфином тоже и с Минтрудом переговорим», — обещал глава государства.

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Fishnews

  • Встреча Владимира ПУТИНА с участниками Конгресса молодых ученых. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент Владимир ПУТИН на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Фото пресс-службы главы государства
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