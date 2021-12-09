Государство продумает критерии распределения участков для лова лососей

Росрыболовство проанализирует эффективность использования рыболовных участков (РЛУ) для промысла лососевых. Акватории, по которым обязательства не выполняются, предполагается перераспределить, но с инвестиционными обязательствами, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Результаты лососевой путины нынешнего года рассмотрели на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Мероприятие провел во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Отдельно участники заседания остановились на ситуации с ресурсом в Сахалинской области. Глава Росрыболовства поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии к следующей встрече ДВНПС подготовить отдельный доклад по этой теме.

Руководитель федерального агентства сообщил, что начата работа по формированию перечня рыболовных участков с точки зрения оптимального расположения. С учетом результатов этого анализа планируется предложить законопроект с критериями конкурсного распределения РЛУ. Представить такую инициативу, по словам Ильи Шестакова, предполагается в 2023 г., а в 2024 г. — провести процедуру.

При этом глава Росрыболовства подчеркнул, что к вопросу перераспределения нужно подходить аккуратно, так как есть отдаленные территории и пользователи, которые вкладывались в развитие.

«Сейчас мы анализируем по лососевым участкам, где какие инвестиционные обязательства были выполнены, какие объемы уловов за последние годы, какие инфраструктурные сделаны вещи, насколько расположение этих участков и компаний, которые этими участками владеют, помогает тем поселкам, в которых они находятся», — рассказал Илья Шестаков, отвечая на вопрос Fishnews. Он добавил, что такая работа проводится с регионами.

«И вот, проанализировав все это, мы предложим уже для обсуждения структуру, в рамках которой эти участки, где действительно выполняются обязательства, они останутся за пользователями. А там, где никаких обязательств не выполняется, они тогда будут перераспределены. Но уже с обязательствами инвестиционными», — уточнил глава ведомства.

Сейчас, по словам руководителя Росрыболовства, лосось добывается в рамках исторического принципа. Но стоит задача обеспечить модернизацию рыбохозяйственного комплекса, отметил он.

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