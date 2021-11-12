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Промысел лосося в Сахалинской области

На Сахалине проанализируют использование участков для промысла

Власти Сахалинской области планируют совместно с Федеральным агентством по рыболовству проверить эффективность использования участков для промысла. Об этом сообщил зампред регионального правительства Антон Зайцев.

Вопрос инвентаризации исполнения договоров на рыболовные участки обсуждали на недавней встрече руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Валерий Лимаренко, рассказал Антон Зайцев на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета.

«То есть нам действительно сегодня надо понять, как используются эти участки, эффективность их. По какому принципу? Первый принцип — это данные по вылову. Второе — это вложенные инвестиции и созданные рабочие места», — отметил Антон Зайцев.

Подвести первые итоги планируется в ближайшее время — в нынешнем году или в первом квартале 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что на заседании коллегии Росрыболовства в апреле глава ведомства Илья Шестаков заявил, что нужно проанализировать эффективность работы береговых предприятий, в том числе в рамках обсуждения вопроса о выделении участков для промысла лосося.

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НазадМетки: лососьправительстворосрыболовствосахалин
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