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Начальник Нижне-Обского филиала Главрыбвода Виталий БАРАНОВ

Виталий Баранов: Люди должны видеть результат компенсационных мероприятий

Планомерная работа по пополнению запасов «краснокнижных» видов рыб дает результаты — данные мониторинга показывают, что не менее трети молоди сибирского осетра в Иртыше заводского происхождения, говорит начальник Нижне-Обского филиала Главрыбвода Виталий Баранов. В этом году базовое предприятие филиала — Абалакский экспериментальный рыборазводный завод — установило рекорд, выпустив почти 7 млн штук молоди сибирского осетра в водоемы Обь-Иртышского бассейна.

Сезон компенсационных мероприятий 2021 года сотрудники Абалакского экспериментального рыборазводного заводазавершили в конце октября, полностью выполнив годовой план по пополнению рыбных ресурсов. Почти 7 млн штук молоди осетра сибирского обской популяции — абсолютный рекорд за всю историю предприятия.

Абалакский экспериментальный рыборазводный завод

«Краснокнижный» сибирский осетр — главный объект приложения усилий Нижне-Обского филиала Главрыбвода, в зону ответственности которого входит территория от Южного Урала до Карского моря. Стратегическая задача — вывести популяцию из-под угрозы исчезновения. Только за последние пять лет благодаря работе Абалакского завода реки Обь-Иртышского бассейна пополнили 22 млн мальков реликтовой рыбы.

Зарыбление осуществляется в рамках возмещения ущерба, который наносит водоемам деятельность различных организаций — металлургических, строительных, транспортных и других предприятий. Внебюджетные источники финансирования позволяют загрузить производственные мощности и выпускать даже больше рыбы, чем в былые годы по госзаданию.

Выпуск молоди сибирского осетра обской популяции в Иртыш

«Если в 2016 году, до вхождения завода в Главрыбвод, в рамках госзадания выпускалось около 1,5 млн осетровых и навеска у них была до 1,5 грамма, то в этом году мы уже дошли до отметки в 7 млн молоди с навеской от 3 до 10 граммов. А чем крупнее молодь, тем выше выживаемость», — рассказывает корреспонденту Fishnews начальник филиала Виталий Баранов.

Результаты трудов рыбоводов не исчезают бесследно в глубинах сибирских рек. Главрыбвод совместно с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводит исследование оценки эффективности искусственного воспроизводства. При отлове производителей у осетров каждый год берутся пробы генетического материала, на основе которых формируется база данных. По результатам прошлогоднего мониторинга выяснилось, что из 471 пробы, которые были взяты у молодых рыб, пойманных в прилове на протяжении 600 километров, около 33% — это молодь, выпущенная с завода в 2019–2022 гг.

Молодь сибирского осетра обской популяции

«Треть — это солидно, но думаю, что на самом деле этот процент гораздо выше. Просто наши орудия лова рассчитаны на взрослых особей и большую часть молоди пропускают. А мы мониторим только то, что в них попадается», — уточняет Виталий Баранов.

Расширение объемов выпуска потребовало серьезных инвестиций в основные фонды. Начиная с 2017 г. на реконструкцию Абалакского завода Главрыбвод направил более 150 млн рублей и планирует вложить еще примерно столько же до 2025 г.

В 2020 г. в состав филиала вошел Зеленоборский рыборазводный завод, расположенный на реке Шиловка под Екатеринбургом. На предприятии, которое специализируется на разведении карповых и растительноядных видов рыб, пришлось срочно приводить в порядок пруды, восстанавливать дамбы. В этом году рыбоводы вырастили около 250 тыс. экземпляров сазана, толстолобика и белого амура, которыми зарыбили несколько социально значимых водохранилищ Свердловской и Челябинской областей. В планах — в следующем году довести объемы выпуска молоди до миллиона.

Выростные пруды Зеленоборского рыборазводного завода

«Растительноядные виды рыб — это естественные мелиораторы водных объектов, они позволяют сохранить эти водоемы в рекреационных целях. Наша задача — зарыблять их, во-первых, с целью оздоровления и освобождения от лишней растительности, и во-вторых, чтобы у рыбаков-любителей тоже была возможность что-то поймать и увидеть результат компенсационных мероприятий не только на экране телевизора, но и по факту», — комментирует руководитель Нижне-Обского филиала.

Совсем другой профиль у еще одного рыборазводного хозяйства в Свердловской области — Кирюшкинского. Здесь в садках формируются ремонтно-маточные стада сиговых — нельмы, муксуна и чира. В дальнейшем рыбоводы хотят, получая посадочный материал, зарыблять водоемы Западной Сибири этими ценными видами рыб.

Цех по выращиванию сазана на Зеленоборском рыборазводном заводе

«В целом с 2017 г. только в нашем филиале Главрыбвода создано около 380 новых рабочих мест — непосредственно на рыбоводных хозяйствах и в инфраструктуре. Мы привлекаем молодых специалистов, обучаем их, закупаем самое современное лабораторное оборудование. Стараемся идти в ногу с наукой и современными тенденциями в рыбоводстве — за счет этого повышается производительность и объемы выпуска рыбы», — говорит Виталий Баранов.

Гидробиологическая лаборатория Нижне-Обского филиала Главрыбвода

По словам начальника филиала, антропогенная нагрузка на водоемы с каждым годом растет — строятся новые предприятия, прокладываются дороги и трубопроводы, запускаются инвестиционные проекты, в том числе в водоохранной зоне. Но и хозяйствующие субъекты становятся более ответственными и экологически ориентированными, чему в немалой степени способствует контроль со стороны государства. Эти факторы в совокупности позволяют Главрыбводу наращивать темпы воспроизводства и, по возможности, смягчать воздействие человека на водные биоресурсы региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой Главрыбвода.

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