Неопределенность не прошла бесследно для «прибрежки»

Встряски с регулированием прибрежного рыболовства повлияли на промысел в предстоящем году, считают в Союзе рыбопромышленников Севера. Число предприятий, заявившихся на «прибрежку», сократилось.

На работу в режиме прибрежного рыболовства в 2022 г. подало заявки 22 предприятия, рассказал журналистам генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. Объемы по треске составили около 21,8 тыс. тонн, по пикше — 5,9 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

По сравнению с нынешним годом число желающим работать в режиме «прибрежки» снизилось: на 2021 г. это было 35 предприятий, объем по треске составлял порядка 33 тыс. тонн, по пикше — 9,8 тыс. тонн, обратил внимание руководитель СРПС.

Отголосок ситуации 2020-2021 гг., по мнению Константина Древетняка, наложил отпечаток на прибрежный промысел в Баренцевом море в 2022 г. Напомним, что в 2020 г. прибрежники Северного бассейна столкнулись с претензиями контролирующих органов при обработке рыбы на борту — пришлось вносить изменения в федеральное законодательство. Союз активно добивался решения проблемы предприятий.

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