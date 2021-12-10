Рыбопромышленники готовятся к Seafood Expo Global

С 26 по 28 апреля в Барселоне пройдет крупнейшая мировая рыбопромышленная выставка Seafood Expo Global, мероприятие состоится после двухлетнего перерыва. Объединенный национальный стенд России займет рекордные 1,2 тыс. кв. м, там представят продукцию и услуги более 30 экспонентов.

В 2022 г. выставка впервые пройдет на площадке Fira Barcelona Gran Via venue. Экспозицию национального стенда традиционно организует компания Expo Solutions Group.

«В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в южной части Европы позволяет провести Seafood Expo Global в привычном офлайн-формате. Выставки в Барселоне проходят по графику и пользуются спросом у посетителей. На территории выставочного комплекса, как и на отечественных мероприятиях, действует усиленный режим безопасности: ношение масок и соблюдение дистанции между посетителями — обязательные условия нахождения на площадке», — рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Команда Expo Solutions Group внимательно следит за изменением эпидемиологической обстановки в Испании, введением и снятием ограничительных мер, которые влияют на правила въезда, пребывания на площадке мероприятия, в отелях и иных общественных местах.

Один из ключевых вопросов в условиях пандемии — оказание визовой поддержки. Представители ESG уже сейчас самостоятельно получают визы в Испанию, чтобы отработать механизм, который впоследствии будет предложен участникам Seafood Expo Global. Изучаются возможности подачи документов и прохождения других процедур, обязательных для получения разрешения на въезд, в дистанционном формате. Это особенно актуально для участников с Дальнего Востока и других регионов России, где сегодня отсутствуют визовые центры Испании, отметили в компании.

«Мы работаем сразу в нескольких направлениях и находимся в постоянном контакте с организаторами выставки и UFI (Всемирной ассоциацией выставочной индустрии). Чтобы у экспонентов не было никаких проблем с въездом, мы внимательно следим за развитием событий и готовы реагировать на любой сценарий. Мы будем работать с каждым клиентом индивидуально, чтобы предложить то решение, которое наилучшим образом подойдет именно ему — это главный принцип работы нашей компании при организации любых мероприятий», — подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Seafood Expo Global — крупнейшая в Европе выставка рыбы и морепродуктов. В мае 2019 г. мероприятие проходило в Брюсселе, оно привлекло более 29 тыс. покупателей и поставщиков со всего мира и посетителей из 155 стран. Было представлено более 74 национальных и региональных павильонов, в которых приняли участие 1946 компаний-экспонентов из 88 государств.

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