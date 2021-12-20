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Росрыболовство планирует 23 декабря провести совещание по первому этапу инвестиционных квот и подготовке продолжения программы

Рыбопромышленников приглашают обсудить квоты под инвестиции

Глава Росрыболовства Илья Шестаков планирует 23 декабря провести совещание по первому этапу инвестиционных квот и подготовке продолжения программы. Для участия в обсуждении приглашены ассоциации и крупнейшие участники первого раунда.

Совещание «Проблемные вопросы первого этапа инвестиционных квот и подготовка нормативных правовых актов реализации второго этапа инвестиционных квот» Росрыболовство запланировало провести с использованием видеоконференцсвязи.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это будет первое обсуждение проекта закона о втором этапе квот под инвестиции с участием бизнеса. Минсельхоз разместил законопроект «в части совершенствования порядка распределения квот добычи водных биоресурсов» для публичного рассмотрения в ноябре.

Отраслевые регуляторы предлагают продолжить программу инвестквот на Дальневосточном бассейне с компенсацией участникам первого раунда.

На торги с инвестиционными обязательствами планируется выставить остатки квот по крабам. Также такой опыт предложено распространить на другие промысловые объекты — морских гребешков, трубачей, серых и черных морских ежей и трепангов.

При этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков неоднократно подчеркивал, что правовая база для продолжения программы квот под инвестиции будет детально обсуждаться с бизнес-сообществом.

На совещание приглашены Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков лососей Камчатки, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Подключиться к обсуждению должны и крупнейшие участники первого этапа — СЗРК, «Норебо», «Гидрострой», «Доброфлот», РРПК, «Антей», РК им. Ленина.

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