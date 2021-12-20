Коренное население Хабаровского края записывается в реестр

КМНС Хабаровского края — лидеры на Дальнем Востоке по регистрации в федеральном списке коренных народов, сообщают власти региона. С 7 февраля сведения из реестра станут основанием реализации прав на традиционное природопользование.

В июне этого года жители Хабаровского края получили возможность оформлять заявки на включение в реестр через многофункциональные центры госуслуг. К концу 2021 г. заявления подали свыше 6 тыс. человек, при этом более половины из них — через отделения МФЦ, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня Хабаровский край лидирует среди дальневосточных регионов по количеству поданных заявлений. Включение в федеральный список коренных малочисленных народов упрощает для гражданина процесс реализации прав и получения льгот, предусмотренных федеральным и краевым законодательством», — рассказал и.о. министра природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

Напомним, что Росрыболовство готовит для представителей КМНС возможность ловить рыбу без заявок — на основании информации федерального списка.

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