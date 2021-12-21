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Рыбаки видят в морской ветроэнергетике угрозу для судоходства и популяций гидробионтов

Рыбаки и нефтяники США объединились против ветроэнергетики

Американские рыбопромышленники и лоббисты от нефтяной отрасли собрались вместе противостоять строительству ветряной электростанции у восточного побережья Соединенных Штатов.

Формирование необычного альянса связано с намерением администрации президента Джо Байдена расширить использование ветроэнергетики и других экологически чистых источников энергии для борьбы с изменением климата.

По мнению рыбопромышленников, морские ветряные электростанции будут мешать навигации судов и нанесут ущерб популяциям кальмара и гребешка. В нефтяной отрасли, в свою очередь, видят в этих проектах потенциальных конкурентов.

Как пишет издание Voice of America, несколько рыболовецких предприятий из Нью-Йорка и Массачусетса подали иск в суд Вашингтона. Они хотят заблокировать одобрение проекта по строительству ветряной электростанции Vineyard Wind у побережья Массачусетса.

Интересы рыбаков бесплатно представляют адвокаты из Фонда общественной политики штата Техас. Этот фонд выступает против поощрения использования возобновляемых источников энергии взамен ископаемого топлива. По информации Voice of America, ранее спонсорами фонда выступали такие нефтяные гиганты, как Exxon Mobil и Chevron.

Комментируя обращение в фонд, представители рыбопромышленников отметили, что не видят ничего плохого в том, кто поддерживает их инициативу. В фонде, в свою очередь, заявили: одна из его главных задач — обеспечение возможности всем американцам зарабатывать на жизнь законным способом.

В исковом заявление говорится, что одобрение администрацией Джо Байдена проекта по строительству ветряков в мае нынешнего года нарушило федеральные законы. Утверждается, что при вынесении решения не было должным образом изучено мнение общественности и не учитывалось влияние на коммерческое рыболовство и морские виды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ветряная электростанция Vineyard Wind будет состоять из 84 турбин, расположенных в 14 милях от побережья. Она может стать первым в стране крупномасштабным морским ветроэнергетическим проектом.

Voice of America напоминает, что в марте администрация Джо Байдена объявила о намерении вырабатывать 30 гигаватт энергии с использованием морского ветра к 2030 г. Для этого планируется открывать новые области для развития ветроэнергетики, ускорять выдачу разрешений и увеличивать государственное финансирование проектов. Предполагается, что 30 гигаватт будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 10 млн домов и сократить выбросы углекислого газа на 78 млн тонн в год.

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