Кабмин вновь продлил некоторые разрешения для бизнеса

На фоне пандемии коронавируса правительство в очередной раз продлило действие ряда разрешительных документов. В том числе имеющих значение для рыбного хозяйства.

Постановление правительства РФ от 14 декабря 2021 г. № 2284 опубликовано на сайте кабмина. Документ вносит изменения в постановление правительства от 3 апреля 2020 года № 440 — о специфике разрешительной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Действие новых поправок распространяется, как и прежде, на договоры водопользования и решения о предоставлении в пользование водных объектов. Сроки действия таких документов, истекающие в 2022 г., продлеваются на 12 месяцев. Кроме того, положительные заключения государственной экологической экспертизы, срок действия которых завершается в будущем году, продлеваются до конца 2023 г.

В пресс-службе правительства отметили, что новое постановление позволит сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти.

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