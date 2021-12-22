Жительницы Новосибирска погорели на осетровой икре

На станции Новосибирск транспортные полицейские перекрыли канал поставки и реализации икры осетровых. Изъято почти 35 кг деликатеса, задержаны трое женщин, организовавших нелегальный бизнес.

По оперативной информации, продукция вывозилась из региона самолетами и по железной дороге. Установлено, что индивидуальная предпринимательница в целях увеличения дохода решила реализовывать на арендованной торговой точке незаконно добытую браконьерами черную икру. Для осуществления задуманного она привлекала еще двух женщин.

«Сообщницы знали о преступном происхождении биоресурсов, но все равно продавали черную икру одновременно с легальным товаром. Сама индивидуальная предпринимательница организовывала поставки товара на торговую точку», — рассказали Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Транспортные полицейские при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии и совместно со следователями провели обыски по месту проживания подозреваемых, на арендованном складе хранения товара и в торговой точке. Там емкости с черной икрой были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой красной икрой. Общий вес изъятой осетровой икры составил почти 35 кг, ее стоимость на черном рынке, полагают оперативники, превысила бы 1 млн рублей.

Кроме того, в контейнере-рефрижераторе на территории складских помещений нашли свыше 100 кг рыбы, относящейся к семейству осетровых — их направили на исследование. Также в руки правоохранителей попали документы, расчетные деньги и электронные носители информации, имеющие значение как доказательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенные организованной группой).

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