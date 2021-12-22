Алексей Осинцев: Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

Сенаторы предложили распространить на суда, построенные под инвестквоты, вычет по сбору за пользование водными биоресурсами. Такая мера не дублирует другую господдержку и не противоречит задачам развития глубокой переработки, настаивает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы находятся изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. В ноябре поправки прошли первое чтение. Предусматривается система вычетов для плательщиков сбора, в том числе при использовании новых судов, построенных в России. Однако в нынешней редакции законопроекта из-под действия такого стимула исключаются суда — участники программы инвестиционных квот.

Члены Совета Федерации предложили не делать такое исключение. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота считает позицию сенаторов принципиально важной, заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

«Сегодня участники программы инвестиционных квот в полном объеме несут все риски по строительству судов и самостоятельно выполняют государственную задачу по обновлению флота, — подчеркнул он. — Поэтому исключение из законопроекта новых судов, построенных в рамках программы, ставит инвесторов в неравные условия с собственниками других новых судов».

В АСРФ настаивают: решение о таком вычете не противоречит курсу на развитие переработки. «Проекты новых судов не прошли бы отбор межведомственной комиссии, если бы не учитывали соответствующие требования по объемам производства филе, фарша, рыбных муки и жира. Согласно стратегии развития отрасли, такие товары отнесены к продукции высокой степени переработки», — отметил Алексей Осинцев.

Распространение вычета на новые суда, построенные в рамках механизма инвестквот, никак не может отменить требование высокой степени переработки для этого флота, заявил собеседник Fishnews.

«Важно понимать и то, что льгота по уплате сбора не будет дублировать иную господдержку. Инвестиционная квота исключает финансовую поддержку. Это инструмент развития переработки, обновления основных фондов, разворота отрасли от сырьевого производства к глубокой переработке и созданию добавленной стоимости в России, а не за рубежом», — добавил он. В АСРФ считают, что вычет обеспечит сохранение и поощрение инвестиций.

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