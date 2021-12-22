На Камчатке предлагают участки под организацию лососевой рыбалки

В Камчатском крае объявлен конкурс на три участка для организации любительского лова лососевых видов рыб. Заявки принимаются до 26 января — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из рыболовных участков, площадью 1850 га, расположен в Елизовском районе на реке Левая Жупанова. На РЛУ предусмотрен лов чавычи, кижуча и нерки.

Второй участок, площадью 16,9 га, находится на реке Тигиль в Тигильском районе. Там предполагается ловить чавычу, кижуча, горбушу, нерку, кету и гольцов.

Третий участок, площадью 30,7 га, расположен в бухте Сибирь залива Корфа в Олюторском районе. Здесь рыбакам-любителям предложат к вылову чавычу, кижуча, горбушу, нерку и кету.

Критерии оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки, — это количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, численность работников.

Критерии для участников конкурса, не имеющих опыта в такой деятельности, — размер предложенной платы за РЛУ, бизнес-план по организации рыбалки, количество работников, которых предполагается привлечь.

Участки предоставляются победителям на 20 лет.

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