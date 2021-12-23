Новости
Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ. Фото предоставлено пресс-службой ГК

Александр Сапожников: Современному экспорту нужна современная инфраструктура

В октябре Российский экспортный центр озвучил результаты национального конкурса «Экспортер года». Одним из победителей стала группа компаний «Русский краб». У российского краба прекрасные перспективы на зарубежных рынках, но развивать поставки мешают инфраструктурные барьеры, отмечает генеральный директор группы компаний Александр Сапожников.

Группа компаний «Русский краб» продолжает реализацию инвестиционных проектов, в том числе — по строительству на отечественной верфи судов, ориентированных на работу с живой продукцией.

Экспорт живого краба — направление, где у российских компаний хорошие возможности: есть доступ к ценному ресурсу, опыт и технологии лова и транспортировки. Однако для того, чтобы международная торговля могла развиваться, а отдача от экспорта для государства повышаться, очень важно решить проблему с реконструкцией пункта пропуска «Краскино», подчеркнул генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

«Об этой беде мы говорим уже 11 лет. Несмотря на ряд поручений правительства, адресованных Минтрансу, Минфину, Минвостокразвития, ФСБ, Федеральной таможенной службе, Роспотребнадзору, Россельхознадзору, несмотря на смены руководства, увольнения ответственных лиц, уголовные дела, а также неоднократное выделение сотен миллионов бюджетных рублей, ситуация за эти годы никак не изменилась. Логистический кризис, вызванный пандемией, только усугубил проблему», — рассказал руководитель группы компаний в интервью Fishnews.

Ежегодно поставщики живых морепродуктов сталкиваются с очередями. «На подъезде к пункту пропуска по 10-20 дней сотнями стоят машины, груженные экспортными товарами. Живой товар гибнет, государство и бизнес теряют деньги, но главное — страдает репутация страны на международном рынке», — обрисовал проблему Александр Сапожников.

В результате такой ситуации с перевозками китайские партнеры вынуждены ужесточать сортировку краба. «Большое количество продукции понижается в категории, потому что покупатели понимают — долгая транспортировка влияет на качество. В результате, как я уже говорил, компании теряют экспортную выручку, падают доходы государства», — подчеркнул руководитель ГК «Русский краб».

Между тем, усиливаясь на китайском рынке, российские поставщики могли бы развиваться и на других экспортных направлениях. «Если бы Россия могла поставлять больше краба в Китай, американские покупатели стали бы предлагать более высокую цену, чтобы получить российскую продукцию. Но состояние пограничной инфраструктуры препятствует повышению отдачи от российского экспорта», — обратил внимание Александр Сапожников.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: китайкрабправительствороспотребнадзорроссельхознадзоруголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ. Фото предоставлено пресс-службой ГК

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Современному экспорту нужна современная инфраструктура

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Правила не должны меняться

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор ТК «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

«Нерей» продолжает меняться вместе с рынком

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Все материалы

Крупным планом

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.