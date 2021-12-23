Александр Сапожников: Современному экспорту нужна современная инфраструктура

В октябре Российский экспортный центр озвучил результаты национального конкурса «Экспортер года». Одним из победителей стала группа компаний «Русский краб». У российского краба прекрасные перспективы на зарубежных рынках, но развивать поставки мешают инфраструктурные барьеры, отмечает генеральный директор группы компаний Александр Сапожников.

Группа компаний «Русский краб» продолжает реализацию инвестиционных проектов, в том числе — по строительству на отечественной верфи судов, ориентированных на работу с живой продукцией.

Экспорт живого краба — направление, где у российских компаний хорошие возможности: есть доступ к ценному ресурсу, опыт и технологии лова и транспортировки. Однако для того, чтобы международная торговля могла развиваться, а отдача от экспорта для государства повышаться, очень важно решить проблему с реконструкцией пункта пропуска «Краскино», подчеркнул генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

«Об этой беде мы говорим уже 11 лет. Несмотря на ряд поручений правительства, адресованных Минтрансу, Минфину, Минвостокразвития, ФСБ, Федеральной таможенной службе, Роспотребнадзору, Россельхознадзору, несмотря на смены руководства, увольнения ответственных лиц, уголовные дела, а также неоднократное выделение сотен миллионов бюджетных рублей, ситуация за эти годы никак не изменилась. Логистический кризис, вызванный пандемией, только усугубил проблему», — рассказал руководитель группы компаний в интервью Fishnews.

Ежегодно поставщики живых морепродуктов сталкиваются с очередями. «На подъезде к пункту пропуска по 10-20 дней сотнями стоят машины, груженные экспортными товарами. Живой товар гибнет, государство и бизнес теряют деньги, но главное — страдает репутация страны на международном рынке», — обрисовал проблему Александр Сапожников.

В результате такой ситуации с перевозками китайские партнеры вынуждены ужесточать сортировку краба. «Большое количество продукции понижается в категории, потому что покупатели понимают — долгая транспортировка влияет на качество. В результате, как я уже говорил, компании теряют экспортную выручку, падают доходы государства», — подчеркнул руководитель ГК «Русский краб».

Между тем, усиливаясь на китайском рынке, российские поставщики могли бы развиваться и на других экспортных направлениях. «Если бы Россия могла поставлять больше краба в Китай, американские покупатели стали бы предлагать более высокую цену, чтобы получить российскую продукцию. Но состояние пограничной инфраструктуры препятствует повышению отдачи от российского экспорта», — обратил внимание Александр Сапожников.

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