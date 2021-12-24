Росрыболовство подумает над определением группы лиц

Отраслевой регулятор рассмотрит введение специального определения группы лиц для закона о рыболовстве, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Вопросы реализации первого этапа инвестиционных квот обсуждались с участием бизнес-сообщества на совещании у главы Росрыболовства 23 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. Одно из предложений — учитывать при выполнении обязательств по инвестквотам работу по группе лиц.

Комментируя эту тему, Илья Шестаков рассказал о планах проработать специальное определение группы лиц для закона о рыболовстве. «Мы будем думать над тем, чтобы сделать специальное определение группы лиц для закона о рыболовстве», — проинформировал руководитель Росрыболовства.

Значение, которое используется в антимонопольном законодательстве, по словам главы ведомства, в применении к отраслевой специфике недостаточно.

Необходимость разработки специального определения группы лиц связана в том числе с требованием об освоении квот собственным флотом, отметил руководитель Росрыболовства. Такая норма вводилась для борьбы с «квотными рантье». Напомним, что закон также допускает здесь использование судов одной группы лиц.

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