Головной траулер РРПК сдает «выпускные экзамены»

На Адмиралтейских верфях успешно завершили первый этап заводских ходовых испытаний большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко». Это первое судно в серии, строящейся для Русской рыбопромышленной компании.

Испытания судна прошли в районе острова Гогланд в Финском заливе. Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, сдаточная команда проверила работу главного двигателя и вспомогательных дизель-генераторов, провела ходовые и скоростные испытания, произвела замеры вибрации. Специалисты опробовали навигационный комплекс и системы радиосвязи, системы топлива, масла и общесудовые. Также траулер успешно прошел проверку на тяговое усилие.

«Первый этап заводских ходовых испытаний показал, что основные характеристики суперсовременного судна соответствуют контрактным обязательствам», — отметили в пресс-службе.

В ближайшее время траулер встанет в сухой док. Там будет проведена окончательная отделка помещений, наладка рыбной фабрики, рыбомучной и холодильной установок.

Всего Адмиралтейские верфи построят для Русской рыбопромышленной компании 10 аналогичных судов. Проект реализуется в рамках государственной программы инвестиционных квот. Еще один супертраулер, «Владимир Лиманов», построен за рамками программы на верфи Tersan (Турция) и уже введен в эксплуатацию.

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