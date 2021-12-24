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Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Александр Панин: Самый больной вопрос — падение потребления рыбы

Государству следует признать, что потребление рыбы проседает, и разработать комплекс мер для исправления ситуации, отмечает председатель НО «Рыбный Союз» Александр Панин.

Про необходимость комплексного подхода к вопросу насыщения внутреннего рынка качественной и доступной рыбопродукцией продукцией глава Рыбного союза рассказал в интервью Fishnews.

Это должна быть целая программа, включающая меры стимулирования глубокой переработки, меры по популяризации потребления и, конечно, прямые финансовые инструменты в виде налоговых послаблений, субсидирования кредитов, логистики, закупки оборудования и тому подобного, считает Александр Панин.

«Самый больной вопрос для отрасли — это падение потребления рыбы и морепродуктов в России. К сожалению, пока чиновники занимают иную позицию. Росрыболовство утверждает, что потребление рыбы не уменьшается, ссылаясь на данные Росстата. Но опираются они на анализ потребления продуктов питания домохозяйствами, который, на наш взгляд, не дает полной картины. Мы, в свою очередь, смотрим на баланс рыбы по отношению к численности населения Российской Федерации, и он показывает, что потребление упало за последние семь лет на 27%», — рассказал председатель Рыбного союза.

По мнению руководителя отраслевого объединения, государству следует признать, что потребление рыбы проседает. Для того чтобы переломить ситуацию, необходимо разработать комплекс мер, включающий и господдержку, и популяризацию. «Сейчас, к моему большому негодованию, с экранов телевизоров можно услышать только, что с рыбой все плохо, она червивая, там полно воды, там мышьяк, тяжелые металлы и так далее. Кошмар-кошмар», — поделился впечатлениями собеседник Fishnews.

Он напомнил, что рыба и так сложный продукт с точки зрения приготовления, который, к тому же, становится все дороже. «Так мы еще и запугиваем людей. Ну и чего тогда ждать? Что рыбу совсем перестанут есть массово, а то, что останется, перейдет в разряд продуктов для гурманов?» — задался вопросом Александр Панин.

Председатель Рыбного союза убежден, что нужно менять подход: рассказывать, что рыба — это здорово, разнообразно, вкусно и полезно и не обязательно дорого, показывать простые рецепты, разрабатывать новые продукты и продвигать их на рынке, взаимодействовать с наукой. «И в этом тоже должны принимать участие все стороны — и государство, и рыбаки, и рыбопереработчики, и федеральные сети», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: росрыболовство
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