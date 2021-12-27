В перечень поселкообразующих добавили предприятие

Правительство внесло изменение в перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций. Этот список применяется для установления пониженной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

Изменения в перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций внесены постановлением правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2420. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включено ООО «Рыболовецкая компания имени Вострецова» в Охотском районе Хабаровского края.

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 г. Напомним, что для предприятий, включенных в перечень градо- и поселкообразующих, ставка сбора за пользование водными биоресурсами устанавливается в размере 15% от нормативной.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится проект изменений Налогового кодекса, меняющий систему расчета сбора. Для градо- и поселкообразующих организаций планируется оставить льготу по уплате сбора, но только до конца 2025 г. Законопроект пока рассмотрен только в первом чтении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews