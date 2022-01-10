Японские рыбаки вылавливают все меньше сайры

Уловы сайры в Японии третий год подряд бьют антирекорды, сообщают СМИ этой страны. Предполагаемые причины неудач — климатические изменения, конкуренция иностранных добывающих флотов и общее сокращение ресурса.

В 2021 г. вылов сайры судами Японии сократился на 38% к уровню предыдущего года — до 18,3 тыс. тонн. А в сравнении с показателями 2018 г. снижение составило 85%. Цифры приводит японское информагентство Jiji Press со ссылкой на данные национальной ассоциации кооперативов по ловушечному промыслу сайры.

Плохие уловы объясняются уменьшением объемов сайры, заходящей в японские воды, — из-за повышения температуры воды. Другими вероятными причинами японское СМИ назвало масштабный промысел этой рыбы иностранными судами и общее сокращение популяции.

Если сравнивать результаты по регионам, то на Хоккайдо (крупнейшем производственном районе) уловы даже выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом и достигли 11,9 тыс. тонн. Общенациональное сокращение добычи сайры произошло за счет более южных префектур, где годовое снижение составило 60% и более.

Напомним, что сокращение уловов сайры наблюдается не только в Японии. В июне 2020 г. о новых тенденциях сайровой путины Fishnews рассказал заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии ТИНРО Дмитрий Антоненко. Он обратил внимание, что запасы сайры не снизились, но изменились пути миграции.

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