Тесты отловили фальшивую треску и сайру

Лабораторные исследования рыбной продукции в 2021 г. не показали увеличения частоты случаев подмены сырья. Чаще всего подделывать пытались семгу, треску и консервированную сайру.

В прошедшем году специалисты референс-лаборатории Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) проверили видовой состав 678 проб рыбной продукции. По результатам тестов у 80 образцов (11,8%) было выявлено несоответствие заявленному сырью, год назад этот показатель был выше — 13,4%.

По-прежнему наиболее распространена подмена трески минтаем, а также подмена атлантического лосося (семги) форелью, рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБРП. Кроме того, при исследовании консервов из сайры обнаружено использование в качестве исходного сырья тихоокеанской сельди и сардины-иваси.

Отмечено, что применяемые в лаборатории методы позволяют идентифицировать не только однокомпонентную, но и многокомпонентную продукцию, в том числе прошедшую термическую обработку — это консервы, полуфабрикаты, готовые кулинарные изделия. Исследования в 2021 г. выполнялись как в рамках государственного задания, так и по заказу предприятий и организаций.

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