Законопроект об электронном промжурнале просят доработать

Рассмотрение в Госдуме проходит законопроект об электронном промысловом журнале. Цифровизация — требование времени, но ко второму чтению отдельные положения документа нужно доработать, обратили внимание в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Проект закона, закрепляющий в правовом поле переход на электронный промысловый журнал, правительство внесло в Госдуму в октябре. Как сообщает корреспондент Fishnews, в первом чтении документ депутаты планируют рассмотреть 7 декабря.

При дальнейшей доработке законопроекта очень важно устранить замечание, о котором уже неоднократно заявляло отраслевое сообщество, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Внимание предприятий привлекла формулировка положения о применении электронного промыслового журнала. Согласно законопроекту, лицам, которые осуществляют рыболовство на судах с техническими средствами контроля, надлежит вести промысловый журнал в электронном формате.

Получается, что небольшие суда — типа МРС-150 и МРС-225 — также должны работать с ЭПЖ. На них средства передачи информации о местоположении устанавливались для выполнения требования постановления правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 811 — чтобы была возможность неоднократно пересекать госграницу в упрощенном порядке.

Но вести электронный журнал таким судам будет сложно — нет необходимых специалистов в экипаже, также придется нести значительные финансовые расходы. Самое же главное — большинство таких судов работает в режиме учета уловов в местах доставки, промысловый журнал заполняется по факту выгрузки. Заполнение ЭПЖ не имеет такого отлагательного характера, то есть рыбаки не смогут пользоваться режимом, который вводился для снятия избыточных административных барьеров.

Предлагается предусмотреть в законопроекте возможность для судов с главным двигателем менее 55 кВт и (или) валовой вместимостью менее 80 тонн вести журнал как в электронном, так и в бумажном виде. Это позволит избежать проблемы для добывающих предприятий и сбои при ведении промысла.

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