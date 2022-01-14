Вобле Нижнего Поволжья предлагают отдохнуть от рыбаков

В Астраханской области предполагают ограничить вылов воблы промышленниками и рыбаками-любителями. Губернатор Игорь Бабушкин высказал опасение, что эти меры ударят по предприятиям региона.

Один из самых популярных и когда-то многочисленных видов рыб в Астраханской области стремительно исчезает. Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства, вопрос введения ограничений рассмотрели на видеосовещании под председательством губернатора Игоря Бабушкина. В обсуждении приняли участие представители Росрыболовства.

Федеральное агентство настаивает на десятидневном ограничении вылова воблы: с 20 по 30 апреля, сообщили региональные власти. Астраханская сторона предлагает ввести запрет на период с 1 по 10 апреля. Однако глава региона считает, что даже временное ограничение добычи ударит по рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям.

«В случае введения запрета на вылов воблы такие предприятия пострадают в первую очередь, а в этой отрасли задействовано более 8 тыс. астраханцев. Также пострадает туристическая отрасль. Иногородние жители приезжают к нам весной именно порыбачить», — отметил Игорь Бабушкин.

На совещании также обсудили вопросы нерегулируемого и незаконного промысла. «По данным КаспНИРХа, в прошлом году в регионе выловлено более 5 тыс. тонн воблы. Почти половина – браконьерами. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков предложил свою помощь — направить сотрудников в весенний период для более жесткого контроля браконьеров», — отметили в пресс-службе.

Стороны договорились составить план мероприятий и в ближайшее провести совещание, на котором будет окончательно определены даты ограничений.

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