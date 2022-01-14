Сергей Гудков: В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Причины подмены видов в составе рыбопродукции связаны с сочетанием двух факторов — отсутствие системного контроля на потребительском рынке и высокая разница в цене между близкими по своим потребительским свойствам видами сырья, рассказал зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры поделился результатами проверки видового состава рыбной продукции. Как показали исследования, наиболее часто подменяют треску минтаем, семгу — форелью. Также печальную известность уже приобрели факты, когда вместо сайры в консервах оказываются селедка и сардина-иваси.

«Корень проблемы обмана потребителей через подмену видового состава продукции лежит в области экономики и напрямую связан с сочетанием двух факторов. Это, во-первых, отсутствие системного контроля на потребительском рынке и, во-вторых, высокая разница в цене между близкими по своим потребительским свойствам видами сырья», — отметил заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков.

Как только возникает большой разрыв между ценой на атлантический лосось и форель, треску и минтай, сайру, тут же недобросовестные участники рынка «вбрасывают» пробную партию с подменой сырья через имеющийся у них канал сбыта, рассказал он. При успехе «подрывной деятельности» они начинают наращивать объем таких поставок. «Если разница в стоимости сырья сокращается, то и фальсификация уходит с рынка», — обрисовал тенденции зампред Рыбного союза.

В то же время влияние через ценообразование на сырье контролю не подлежит. «А вот при систематизации профилактики со стороны надзорных органов вполне можно добиваться существенного сокращения недобросовестных практик. Важна последовательная системная работа, которая дает свои результаты», — считает Сергей Гудков.

Это хорошо видно на примере трески и минтая и лосося и форели. «Рыбный союз начал регулярный мониторинг трески еще в 2016 году вместе с Роскачеством. Тогда уровень фальсификации составил 38%: из 16 отобранных торговых марок 6 были с подменой наименования. В 2017 году нарушителей осталось трое и уровень снизился до 19%. В 2020 году трески с подменой наименований в российской федеральной рознице уже не было.

Похожая ситуация наблюдалась с атлантическим лососем, которого раньше активно подменяли форелью. В 2020 году Рыбный союз выявил 33 случаев подмены у 11 производителей. В 2021 году мы зафиксировали всего 4 случая подмены у одного производителя», — рассказал зампред Рыбного союза.

Также положительная динамика наблюдается по информации Россельхознадзора: общее количество случаев подмены сократилось с 13,4 до 11,8%.

Недобросовестных участников рынка на самом деле не так много, считает Сергей Гудков. «Когда в течение нескольких лет ты видишь, что на рынке идет системная работа по борьбе с фальсифицированной продукцией, давление со стороны Россельхознадзора, со стороны федеральных розничных сетей, которые перестали закрывать глаза на этот вид нарушений, когда Рыбный союз регулярно проводит свой мониторинг и оперативно информирует торговые сети, а при повторных случаях и Россельхознадзор, то для нормальной компании становится очевиден деструктивный характер такой практики», — обратил внимание заместитель председателя объединения.

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